सांगोला (सोलापूर) : सध्या लॉकडाउन व संचारबंदीचा सर्वाधिक त्रास गावपातळीवरील बारा बलुतेदारांना व आठवडे बाजार करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना बसत आहे. हातावर पोट असणारे या समाजातील नागरिक सध्या म्हणत आहेत, "सांगा आम्ही जगायचं कसं, कोरोना घराबाहेर पडू देईना, तर पोट घरात बसू देईना..!' याचबरोबरच आठवडे बाजार करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांवरही उपासमारीची वेळ आली आहे. हेही वाचा- पालख्या थेट पंढरपूरला आणून परंपरा अबाधित ठेवावी बारा बलुतेदारही लॉकडाउन

संपूर्ण जगच कोरोना विषाणूच्या विळख्यात सापडले आहे. कोरोनाचा संसर्ग सतत वाढत असल्याने संपूर्ण देशभरात लॉकडाउन व संचारबंदीमध्ये सतत वाढ होत आहे. या लॉकडाउनच्या काळात शेती क्षेत्राबरोबरच उद्योगधंद्यांना फटका बसला असला तरी सध्या याचा सर्वाधिक फटका गावपातळीवरील हातावरील पोट असणाऱ्या बारा बलुतेदारांना बसत आहे. कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने कोणीच घराबाहेर पडू नये, असे सर्वजण वारंवार सांगत आहेत. ग्रामीण भागातील बारा बलुतेदारही सध्या घरात बसून आहेत. बलुतेदारी प्रथा प्राचीन काळापासून सुरू आहे. कुटुंबाच्या उपजीविकेचा प्रश्‍न

पूर्वी खेडेगावांमध्ये वस्तू-विनिमय पद्धत अस्तित्वात होती. या पद्धतीच्या केंद्रस्थानी शेतकरी होता. म्हणजे शेतकरी हा धान्य पिकवत असे आणि जे शेतकरी नव्हते ते शेतकऱ्यास व इतरांस सेवा पुरवीत असत. यामध्ये जे शेतकऱ्यांच्या नैमित्तिक स्वरूपाच्या गरजा पुरवत त्यांना अलुतेदार तर जे महत्त्वाच्या व नेहमीच्या गरजा भागवीत त्यांना बलुतेदार असे म्हणत. गावपातळीवर सध्या कुंभार, कोळी, गुरव, चांभार, मातंग, तेली, न्हावी, परीट, माळी, महार, लोहार, सुतार यांची बलुतेदारी पद्धत आहे. सध्याच्या कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर संचारबंदीच्या काळात बलुतेदारांना बाहेर पडता न आल्याने त्यांच्या कुटुंबाच्या उपजीविकेचा प्रश्‍न समोर उपस्थित होत आहे. हेही वाचा- खो-खोचा महान कार्यकर्ता हरपला, रमेश वरळीकर यांचे निधन लॉकडाउनमुळे संपूर्ण व्यवसाय ठप्प

शासनाकडून गाव-शहर पातळीवरील दानशूर व्यक्तींकडून अशा हातावर पोट असणाऱ्यांना मदत म्हणून जीवनावश्‍यक वस्तू (किट) दिल्या जात आहेत. परंतु, अशा जीवनावश्‍यक वस्तू किती दिवस पुरणार, संचारबंदीचा काळ सतत वाढत असल्याने अशा बलुतेदारांच्या कुटुंबाच्या उपजीविकेचा प्रश्‍न आ वासून उभा राहत आहे. शहर व ग्रामीण भागातील सलून बंद असल्यामुळे या व्यवसायिकांचा रोजगारच कोरोना विषाणूने हिरावून घेतला आहे. ग्रामीण भागात अजूनही नाभिक समाजातील व्यक्ती घरोघरी जाऊन बलुतेदारी पद्धतीवर व्यवसाय करीत आहेत. परंतु, सध्या लॉकडाउनमुळे संपूर्ण व्यवसाय ठप्प झाल्याने व्यावसायिकांवर कठीण परिस्थिती ओढवली आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ

आठवडे बाजारात कापड, पान, तंबाखू, मिठाई, स्टेशनरी साहित्य, फळे, भाज्या व इतर वस्तूंची विक्री करून आपला उदरनिर्वाह करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्या खूप आहे. दोन, तीन हजारांचा मला विकत आणायचा आणि आठवड्यातील जवळपासचे शहर व ग्रामीण भागातील तीन, चार बाजार करून आपली उपजीविका करीत हे व्यापारी आपले जीवन जगात होते. कोरोनाचे संकट टळता टळेना, त्यामुळे जवळपास एक महिना आठवडे बाजार करता न आल्याने जीवनावश्‍यक वस्तू सोडून इतर वस्तूंची विक्री करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. एकीकडे प्रपंच कसा चालवायचा, या विवंचनेत असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना घर चालविण्याबरोबरच लॉकडाउन उठल्यावर पतसंस्थांचे व खाजगी सावकारांचे कर्ज कसे फेडायचे, हा यक्षप्रश्‍न पडला आहे. कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसणारे व्यावसायिक

गावपातळीवर कुंभार, कोळी, गुरव, चांभार, मातंग, तेली, न्हावी, परीट, माळी, महार, लोहार, सुतार या बारा बलुतेदारांसह आठवडे बाजारातील छोटे व्यवसायिक व मजुरांना सर्वाधिक फटका बसत आहे.

Web Title: Don't let out of the house ..