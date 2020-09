कोरोनाशी लढताना दैववाद सोडा, संशोधन व प्रयत्नवाद शिका : जागतिक "कोरोना योद्धा' डॉ. संग्राम पाटील 

वाळूज (सोलापूर) : कोरोनाच्या कठीण काळात मी मी म्हणणारे ज्योतिषी, गुरू, बाबा, मांत्रिक, आध्यात्मिक लोक, देवाधर्माच्या संबंधित सर्वांनीच मैदानातून पळ काढला. मानवी जीवन मौल्यवान असून प्रत्येकाने विवेकशीलता जपली पाहिजे. आपल्या देशात प्रश्न विचारायची सवय आणि संशोधक वृत्ती वाढवली पाहिजे. कोरोना आजाराकडे संधी म्हणून बघू या. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पुरेशी विश्रांती याला प्राधान्य दिल्यास कोरोनाशी यशस्वी मुकाबला करणे शक्‍य आहे, असे विचार मूळचे महाराष्ट्रीयन आणि सध्या इंग्लंड येथील वैद्यकीय सेवेत कार्यरत असणारे जागतिक कीर्तीचे प्रसिद्ध डॉ. संग्राम पाटील यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने आयोजित ऑनलाइन व्याख्यानात "कोरोनाकडून आपण काय शिकावे?' या विषयावर ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील होते. डॉ. संग्राम पाटील पुढे म्हणाले, राजकीय सजगतेचा अभाव आपल्या देशात दिसतो. देशात या आजाराची गंभीर परिस्थिती असताना धार्मिक कार्यक्रम घडवले जातात. कष्टकऱ्यांचे प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपेक्षा एका अभिनेत्याची आत्महत्या हा मुद्दा जास्त महत्त्वाचा ठरतो. माध्यमे याबाबतीत गांभीर्य जपत नाहीत. धर्म, प्रांत यांच्या अस्मितेपेक्षा माणुसकी महत्त्वाची ठरली पाहिजे. जगभरात सध्या एकाच प्रश्नाला भिडले जाते ते म्हणजे कोरोनावर मात करणे. लोकांचे प्रश्न, लोकांचे प्राण वाचवणे, लस शोधण्याच्या प्रक्रियेला गती देणे तसेच आपल्याकडे संशोधन वृत्तीला महत्त्व दिले जात नाही. शासकीय यंत्रणा, माध्यमे यांच्या गैरव्यवस्थापनाने कोरोनाची भीती वाढली. योग्य काळजी घेतल्यास या आजारातून आपण नक्कीच बरे होऊ शकतो. ते पुढे म्हणाले, आधुनिक जग हे पुराव्यावर विश्वास ठेवते. आपल्या देशात वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला डावलून फसव्या विज्ञानाची चलती ही चिंताजनक आहे. निसर्गाने मानवाला खूप चांगल्या गोष्टी दिल्या आहेत. त्याचा सुयोग्य वापर करावा. या वेळी राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र अंनिसच्या राज्यभरातील कार्यकर्त्यांनी कोरोना काळात खूप मोलाचे कार्य केले आहे. मुख्यमंत्री निधीला मदत, रक्तदान, अन्नदान करण्याचे, मानस मैत्रच्या माध्यमातून मानसिक आधार देण्याचे काम केले आहे. यादरम्यान विविध अंधश्रद्धा पुढे आल्या, त्यालाही विरोध केला. लोकांचे प्रबोधन केले. डॉ. संग्राम पाटील हे जागतिक स्तरावरचे "कोरोना योद्धा' आहेत. उत्तम जोगदंड यांनी स्वागत केले. नितीन राऊत, सुधीर निंबाळकर, श्रेयस भारुले, प्रा. प्रमोद गंगणमाले यांनी संयोजन केले. कार्यक्रमाला राज्यभरातून उत्तम प्रतिसाद मिळाला. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Dr. Sangram Patil said, while fighting Corona leave itheism and learn research