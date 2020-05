बॉस याला म्हणायचे नशीब! संकटाच्या काळात जिंकले दोन कोटी 

सोलापूर : कोरोना व्हायरसने सध्या जगभर धुमाकूळ घातला आहे. त्याला रोखण्यासाठी देशात सध्या तिसऱा लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. त्यामुळं अत्यावश्‍यक सेवा सोडून अपवाद वगळता सर्व व्यवहार ठप्प आहेत. अशा परिस्थितीत एका ड्रायव्हरचं नशीब फळपळलं. अब्दुल सलाम शानवास असं या ड्रायव्हरचं नाव आहे. सोशल मीडियावर सध्या हा प्रकार व्हायरल झाला आहे. शानवास हे केरळचे आहेत. त्यांनी दोन लाख 72 हजार 260 अमेरिकन डॉलर्सची म्हणजे तब्बल दोन कोटींची लॉटरी जिंकली आहे.



50 वर्षांपासून ते वाहनचालक म्हणून काम करत आहेत, असं सांगितले जात आहे. खलीज टाइम्स या वृत्तसंस्थेनं शानवास यांना लॉटरी लागल्याचे वृत्त दिले. खलीज टाइम्सशी बोलताना शानवास म्हणाले, या रकमेच्या आसपास जाणारी कमाईही मी कधी करू शकलो नाही. शानवास हे केरळमधून 1997मध्ये अबुधाबीत आले होते. शारजाहमध्ये त्यांनी वाहनचालकाचे काम करण्यास सुरुवात केली. तेथे त्यांना जास्त कमाई करता आली नाही. त्यानंतर शारजाहमधून त्यांनी अबुधाबीला जाण्याचा निर्णय घेतला. अबुधाबीमध्ये सध्या ते 650 डॉलर (49 हजार) कमवतात. मात्र, अब्दुल यांचं नशीब एक लॉटरीनं बदललं. शानवास यांनी 54 डॉलर्सना ही लॉटरी विकत घेतली होती. त्यांनी सांगितले की, ऑगस्ट 2019मध्ये मला लॉटरी लागल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र अधिकृत घोषणा होईपर्यंत ही माहिती कोणासही सांगण्यास मनाई केली होती. केरळमध्ये राहणाऱ्या माझ्या कुटुंबालाही याबाबत काही सांगितले नव्हते. दरम्यान दोन कोटीचे बक्षिस मिळाल्यानंतर त्यांनी घर बांधायचे आहे. 2021मध्ये घराचे बांधकाम सुरू करणार असून, त्यासाठी त्यांनी एक प्लॉटही विकत घेतला आहे.

Web Title: The driver got a lottery of Rs 2 crore