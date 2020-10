सोलापूर : कोरोनावर प्रभावी ठरणाऱ्या रेमडेसिव्हीर इंजेक्‍शनचा पुरवठा कंपन्यांकडूनच मागणीच्या 30 ते 40 टक्के होत आहे. एमआरपीपेक्षा कमी किमतीत आम्ही रेमडेसिव्हीरची विक्री करीत असल्याची माहिती केमिस्ट संघटनेचे अध्यक्ष बसवराज मणुरे यांनी दिली. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शन आणि औषधांचा साठा मुबलक असला तरी औषध दुकानदारांनी किंमती आणि साठा दरफलकावर लावण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी आज दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात औषध प्रशासन अधिकारी व सोलापूर जिल्हा केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. जिल्हाधिकारी शंभरकर या बैठकीत औषध विक्रेत्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. त्यानंतर त्यांना या सूचना केल्या आहेत. या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी अजित देशमुख, औषध प्रशासनाचे प्रभारी सहाय्यक आयुक्त नामदेव भालेराव, केमिस्ट संघटनेचे अध्यक्ष बसवराज मणुरे, माजी जिल्हाध्यक्ष कय्युम इनामदार, उपाध्यक्ष सिद्धेश्वर घाळे, सचिव राजशेखर बारोळे, हुमा मेडिकलचे यासीर शेख उपस्थित होते. औषध आणि इंजेक्‍शनबाबत गैरसमज पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश श्री. शंभरकर यांनी श्री. भालेराव यांना दिले आहेत. या बैठकीमध्ये कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या रेमडेसिव्हीर इंजेक्‍शनची कमतरता, वाढती रुग्ण संख्या आणि इंजेक्‍शनच्या उपलब्धतेबाबत सखोल चर्चा झाली. इंजेक्‍शन उपलब्ध असणाऱ्या औषध दुकानदाराचे नाव वृत्तपत्रांमध्ये जाहीर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

