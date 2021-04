पोटनिवडणुकीमुळे पंढरपुरात संचारबंदीला "या' चार दिवसांची सवलत ! जिल्हाधिकाऱ्यांचे नवीन आदेश

सोलापूर : पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक जाहीर झाली असून, 17 एप्रिलला (शनिवारी) मतदान होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मतदारांना मतदानाचा हक्‍क बजावता यावा, या हेतूने 16 एप्रिलच्या रात्री आठ वाजल्यापासून 18 एप्रिलच्या सकाळी सात वाजेपर्यंत जिल्ह्यातील संचारबंदीचे आदेश शिथिल राहतील, असे आदेश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी काढले आहेत. पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघातील निवडणूक प्रचार सभा, रॅलीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून परवानगी मिळेल. प्रचार मोहीम राबविण्यासाठी राजकीय कार्यक्रमांना परवानगी देताना उपलब्ध जागेच्या 50 टक्‍के क्षमतेपर्यंत परंतु, दोनशेपेक्षा जास्त व्यक्‍ती नसतील या मर्यादेचा विचार करावा, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या आदेशातून स्पष्ट केले आहे. तर खुल्या जागेतील कार्यक्रमांसाठी उपलब्ध जागेच्या 50 टक्‍के क्षमतेपर्यंत परवानगी दिली जाईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. त्या वेळी कोरोना नियमांचे पालन काटेकोरपणे करणे अत्यावश्‍यक आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास जागा मालकाला जबाबदार धरले जाणार असून, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत त्याच्यावर कारवाई करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. कोणत्याही उमेदवाराने राजकीय मेळाव्याचे ठरवून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन दोनपेक्षा जास्तवेळा केल्यास त्यांना पुढील मेळाव्यासाठी परवानगी दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी आदेशातून स्पष्ट केले आहे. शनिवार, रविवारीही संचारबंदीला सूट

पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीच्या अनुषंगाने 10 व 11 एप्रिलला संपूर्ण तालुक्‍यात सकाळी सात ते रात्री आठ वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू नसेल. मात्र, या वेळेत जमावबंदी लागू राहणार आहे. निवडणुकीच्या अनुषंगाने बाहेर पडणाऱ्यांसाठी 10 एप्रिलच्या सकाळी सात वाजल्यापासून 11 एप्रिलच्या रात्री आठ वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू नाही. मात्र, उर्वरित नागरिकांसाठी संचारबंदी लागू असणार आहे. त्यामुळे कोणीही विनाकारण घराबाहेर पडू नये, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या आदेशातून स्पष्ट केले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Due to the Assembly by election the curfew in Pandharpur has been relaxed for this four days