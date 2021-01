सांगोला उपविभागात 12 कोटी रुपयांची वीजबिले थकीत ! महावितरणपुढे आहे वसुलीचे आव्हान

सांगोला (सोलापूर) : कोरोना महामारीचा मोठा परिणाम वीज महावितरण कंपनीवर झाला आहे. या काळात वीजबिले जास्त आल्याने ग्राहकांनी वीजबिले भरली नाहीत. राज्य शासन वीजबिल माफीसाठी सध्या तरी ठाम नाही. त्यामुळे राज्य शासनाची वीजबिल माफीसाठीची भूमिका अस्पष्ट आहे. थकबाकीच्या रकमेत वाढच वाढ होत आहे. सध्या घरगुती ग्राहकांकडे 8 कोटी 42 लाख तर व्यावसायिक ग्राहकांकडे 2 कोटी 70 लाख रुपयांची थकबाकी असल्याची माहिती सांगोला महावितरणचे उपअभियंता आनंद पवार यांनी दिली. वाढत्या थकबाकीमुळे वीजबिल वसुलीचे आव्हान सध्या महावितरण कंपनीपुढे आहे. सांगोला उपविभागामध्ये महावितरणचे प्रामुख्याने घरगुती ग्राहक, व्यावसायिक ग्राहक, औद्योगिक ग्राहक व शेतकरी ग्राहक असे वेगवेगळे ग्राहक असून, वीज बिलाची माफी होईल, या आशेने शेतकरी वीजबिले भरत नाहीत. घरगुती, व्यावसायिक व औद्योगिक ग्राहक कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या लॉकडाउनच्या परिणामामुळे वीजबिले भरत नाहीत. राज्य शासनाकडून वीज बिलाची माफी होईल या आशेवर ग्राहक आहेत. विद्युत कर्मचाऱ्यांपुढे ग्राहकांना वीजबिल भरण्याबाबत विनंती करण्याशिवाय दुसरा पर्यायच राहिला नाही. त्यामुळे वीज प्रवाह बंद करणे सध्यातरी शक्‍य नाही. परिणामी वसुली होत नाही, अशा दुहेरी कात्रीत महावितरण कंपनी अडकली आहे. 2021 च्या नवीन वर्षात ही वीजबिलाची थकबाकी कशी वसूल करावी, याचे आव्हान महावितरण कंपनीच्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्यापुढे आहे. ग्राहक : ग्राहकांची संख्या : थकबाकी रक्कम घरगुती : 28755 : 8 कोटी 42 लाख

व्यावसायिक : 2846 : 2 कोटी 70 लाख

औद्योगिक : 760 : 1 कोटी 66 लाख सांगोला तालुक्‍यातील वीज ग्राहकांनी वीजबिले भरून महावितरण कंपनीस सहकार्य करावे. राज्य शासन सूट देण्याच्या मन:स्थितीत आहे असे वाटत नाही. आज ना उद्या वीजबिले भरावीच लागणार आहेत

- आनंद पवार,

उपअभियंता, महावितरण, सांगोला उपविभाग कोरोना महामारीच्या काळात सर्वच क्षेत्रांवर याचा मोठा परिणाम झाला आहे. राज्य सरकारने या महामारीच्या काळातील सर्व प्रकारच्या ग्राहकांना विजबिल माफी द्यावी

- धनंजय चव्हाण,

शेतकरी संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Due to increasing electricity bill arrears MSEDCL is facing the challenge of recovery