प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे हिंगणी धरणाच्या कॅनॉलला गळती; लाखो लिटर पाणी जातेय वाया

मळेगाव (सोलापूर) : बार्शी तालुक्‍यात सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या पावसाने हिंगणी मध्यम प्रकल्प 90 टक्के भरल्याने बळिराजा सुखावला आहे. मात्र, प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे हिंगणी प्रकल्पाच्या कॅनॉलला गळती लागल्याने लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे. कॅनॉल खालील सहा इंचाचा लोखंडी पाइप निघून पडल्याने कालव्यातून पाणी गळती सुरू झाली आहे. तालुक्‍यातील ढाळे पिंपळगाव प्रकल्प, जवळगाव प्रकल्प ओव्हरफ्लो झाले असून, हिंगणी मध्यम प्रकल्प अजूनही पूर्ण क्षमतेने भरलेला नाही. प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरला नसताना कॅनॉलला पाणी सोडलेच कसे, हे पाहण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्यांना कॅनॉलला गळती लागल्याचे दिसून आले. त्यामुळे पुन्हा एकदा प्रशासनाचा निष्काळजीपणा समोर आला आहे. "सकाळ'मधून दोन वेळा धरणाच्या सुरक्षिततेबाबत बातम्या प्रकाशित करून संबंधित विभागास समस्येचे गांभीर्य दाखवून दिले आहे. बातम्यांची तत्काळ दखल घेत संपूर्ण भरावावर वाढलेले वृक्ष व वेली काढून धरणाचा श्वास मोकळा करण्यात आला. मात्र भविष्यात होणारा धोका टाळण्यासाठी कॅनॉलची, भरावाची वेळोवेळी दुरुस्ती व सुरक्षितता राखणे गरजेचे आहे. हिंगणी, पिंपरी (सा) येथील शेतकऱ्यांनी संबंधित विभागाशी, कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधला असता दुरुस्ती करण्यासाठी यंत्रणा पाठवतो, करतो... अशी उत्तरे मिळत आहेत. मात्र दोन दिवसांत बरेचसे पाणी कालव्यामधून वाहून गेले आहे. याला जबाबदार कोण? अशी विचारणा परिसरातील शेतकऱ्यांमधून केली जात आहे. गेल्या दोन वर्षात दुष्काळग्रस्त परिस्थितीमुळे "धरण उशाला कोरड घशाला' अशी अवस्था हिंगणी, पिंपरी (सा), वैराग, मळेगाव, घाणेगाव, नांदणी, उपळे, जामगाव व लाडोळे येथील शेतकऱ्यांची व नागरिकांची झाली होती. चालू हंगामात वरुणराजाच्या कृपेमुळे बार्शी तालुक्‍यात समाधानकारक पाऊस झाला. त्यामुळे सर्वच पाझर तलाव, प्रकल्प ओव्हरफ्लो झाले आहेत. भविष्यात पाणीटंचाई टाळण्यासाठी अशा स्वरूपाची गळती थांबवणे गरजेचे आहे, अशी भावना शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे. येथील ऊस उत्पादक शेतकरी नानासाहेब काशीद म्हणाले, हिंगणी प्रकल्पावर द्राक्ष, ऊस, सीताफळ तसेच बागायती व जिरायती शेती अवलंबून आहे. गेल्या तीन वर्षांत प्रथमच तलाव 90 टक्के भरला आहे. त्यामुळे पाणी बचत करत होणारी गळती रोखणे महत्त्वाचे आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Due to the negligence of the administration millions of liters of water are being carried through the Hingani canal