अधिकाऱ्यांच्या तत्परतेमुळे दुर्धर आजाराच्या रुग्णांना मिळाले गोळ्या, औषध

सोलापूर ः सोलापूर शहर व जिल्ह्यात सध्या प्रत्येकाच्या तोंडी कोरोनची चर्चा आणि चिंता आहे. संपूर्ण जिल्हा प्रशासन कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी रात्रंदिवस झटत आहे. हा मुकाबला करत असतानाच जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर व औषध प्रशासनचे सहाय्यक आयुक्त भूषण पाटील यांनी दाखविलेल्या तात्पुरतेमुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कर्क रोगाने बाधित असलेल्या रुग्णाला व दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यातील मुस्ती येथील किडनी प्रत्यारोपण केलेल्या रुग्णाला दिलासा मिळाला आहे. दुर्धर आजाराने त्रस्त असलेल्या या रुग्णांना लॉकडाउनमध्ये गोळ्या व औषधे उपलब्ध झाली. उस्मानाबाद मधील एका कर्करोग बाधित रुग्णावर मुंबईतील टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलच्या डॉक्‍टरांनी दिलेल्या गोळ्या व औषधांचा उपचार सुरू होता. एक महिन्यापूर्वी डॉक्‍टरांनी लिहून दिलेल्या गोळ्या संपल्या, इंजेक्‍शन संपले. कर्करोगासाठी आवश्‍यक असलेली लॅननजिओ गोळी व बॉर्टेझोमिब इंजेक्‍शन उस्मानाबाद मध्ये मिळाले नाही. या गोळ्या आणि इंजेक्‍शन मिळवायची कशी असा प्रश्न त्या रुग्णाला समोर व त्याच्या नातेवाईकास समोर पडला. त्यांनी उस्मानाबादचे औषध निरीक्षक विलास दुसाने यांच्या माध्यमातून त्यांनी सोलापूर जिल्हा प्रशासनाकडे कर्करोगाच्या या इंजेक्‍शन व गोळ्या बाबत चौकशी केली. सोलापुरातील सिद्धेश्वर कॅन्सर हॉस्पिटलमधून या गोळ्या व इंजेक्‍शन त्या रुग्णास उपलब्ध करुन देण्यात आले. दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यातील मुस्ती येथील एका युवकाची किडनी काही दिवसापूर्वी खराब झाली. त्याला त्याच्या बायकोने किडनी दिली. किडनी प्रत्यारोपण झाल्यानंतर आवश्‍यक असलेला औषधे व त्या कुटुंबाला उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी आवश्‍यक असलेली मदत उपलब्ध होत नव्हती. सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील औषध विक्रेते, औषध प्रशासन, जिल्हाधिकारी शंभरकर व मुस्तीमधील ग्रामस्थांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे त्या युवकाला औषधे उपलब्ध झाली आहेत. त्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी आवश्‍यक असलेल्या वस्तू व साधने उपलब्ध झाली आहेत. मुस्तीतील या दांपत्याला आता जड काम करणे शक्‍य नसल्याने या दांपत्यापैकी एका व्यक्तीला खासगी ठिकाणी हलक्‍या कामाची नोकरी उपलब्ध करून देण्यासाठी देखील औषध प्रशासन विभागाच्यावतीने प्रयत्न सुरू केले आहेत.

