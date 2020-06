उजनीच्या लाभक्षेत्रात पावसाने शेतकऱ्यांना दिलासा 

केत्तूर (सोलापूर)ः गेल्या दोन-तीन दिवसापासून करमाळा तालुक्‍याच्या उजनी लाभक्षेत्रात मान्सूनच्या पाऊस दमदारपणे हजेरी लावत आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतकरी सुखावला आहे. सोलापूर व इतर ठिकाणी पाणी सोडल्याने जलाशयाचे पाणी वरचेवर घटत चालले होते. मात्र या पावसाने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो आहे. त्यातच यावर्षी पावसाला वेळेवर सुरुवात झाल्याने शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. हेही वाचाः सोलापूर महापालिकेतील 30 आरोग्य निरीक्षकांना नोटीस गेल्या 15 ते 20 दिवसांपासून उजनीच्या पाण्यात मोठ्या प्रमाणावर घट सुरु होती. उजनी लाभक्षेत्र परिसरातील शेतकऱ्यांपुढे संकट उभे राहिले होते. पिके जगविण्यासाठी पाईप, केबल, मोटारी वाढवण्याच्या तयारीत होता. मात्र मृग नक्षत्राच्या पावसाने शेतकऱ्यांना मोठा आधार दिला आहे.

पारेवाडी, पोमलवाडी, जिंती, टाकळी, कोंढार, चिंचोली, कात्रज, रामवाडी, खातगाव, गुलमोहरवाडी, भगतवाडी, राजुरी, वांगी, कंदर, चिखलठाण, हिंगणी, सोगाव, मांजरगाव, उंदरगाव, पोफळज, कुगाव, बिटरगाव ढोकरी, शेलगाव आदी परिसरात पाऊस झाला आहे. हा पाऊस शेतातील उभ्या ऊस पिकासह इतर पिकासाठी पोषक मानला जात आहे. तर तालुक्‍याच्या जिरायती भागातील राहिलेल्या खरिपाच्या पेरण्या या पावसावर केल्या जाणार आहेत.



