वाळूज (सोलापूर) : पावसाने काहीशी उसंत घेतल्यानंतर परतीच्या पाऊस मोहोळ तालुक्‍यात कमी अधिक प्रमाणात पडत असलेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांनी पुन्हा कांदा लागवडीची लगबग सुरु केली आहे. ही लागवड तयार केलेल्या रोपांची पारंपारिक पद्धतीने सरीवर, गादी वाफ्यावर लावणी तर कुठं आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ट्रॅक्‍टरने बी पेरणी केली जात आहे. देगाव (वा.) येथील कांदा उत्पादक शेतकरी पंडीत दगडे व त्यांचा मुलगा विजयसिंह दगडे हे दरवर्षी तीस ते चाळीस एकरावर कांद्याची लागवड करतात. त्यांनी यावर्षी १३ एकरावर ट्रॅक्‍टरने आधुनिक पद्धतीने कांदा बी पेरणी केली आहे. याबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, 'पारंपारिक पद्धतीने रोप लावणी करणे जिकरीचे झाले आहे. रोप लावणीपूर्वी अगोदर गादी वाफ्यावर रोप तयार करावे लागते. त्याला चिमटणे, खुरपणे, पाणी देणे आले. लावणीसाठी मनुष्यबळ जास्त लागते. रोप लावताना रिपरिप पाऊस असावा लागतो. नाहीतर वाफ्यात पाणी सोडावे लागते. ट्रॅक्‍टरने बी पेरणी करण्यासाठी वरील पैकी काहीच करावे लागत नाही. कोरडीला किंवा वाफसा झालेल्या रानात बी पेरणी करता येते. यंत्राने पेरणी असल्याने वेळ कमी लागतो. यावर्षी पावसाने सर्वत्र धुमाकूळ घातला आहे. अतिवृष्टीमुळे सरीत आणि वाफ्यात पाणी साठल्याने कांदा पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. यंदा कांद्याला चांगला भाव राहील असा अंदाज आहे.

- पंडीत दगडे, कांदा उत्पादक, देगाव (वा)

