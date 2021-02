युवकांच्या सतर्कतेमुळे वाचले दोन काळविटांचे प्राण ! प्रथमोपचार करून दिले वनविभागाच्या ताब्यात 

कुर्डू (सोलापूर) : लऊळ (ता. माढा) येथे सौरऊर्जेच्या प्रकल्पासाठी जाळीच्या मारलेल्या कंपाउंडमध्ये अडकलेल्या पाच काळविटांचा कुर्मदास गवळी या युवकाच्या सतर्कतेमुळे प्राण वाचले असून, जखमी काळविटांवर प्राथमिक उपचार करून वनविभागाच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. संत कुर्मदास महाराज मंदिराकडे जाणाऱ्या पालखी मार्गालगतच भेंड गावाकडे जाणाऱ्या कच्च्या रोडलगत गावाचे गावठाण असलेल्या 28 एकर क्षेत्रामध्ये महानिर्मिती कंपनीने सोलार ऊर्जा प्रकल्पासाठी तारेच्या जाळीचे कंपाउंड मारले आहे. येथील सुरक्षा रक्षक कुर्मदास गवळी बुधवारी संध्याकाळी घराकडे जाताना गेटला कुलूप लावून घरी गेला होता. गुरुवारी या प्रकल्पाकडे आले असता गेटचे कुलूप तोडून दरवाजा उघडा होता. यामध्ये पाच काळवीट अडकले होते. या काळविटांची शिकार करण्यासाठी वस्तीवरील कुत्री एकत्र येऊन त्यांचा ताना काढत होते. कंपाउंडचे क्षेत्र जास्त असल्याने काळविटांना बाहेर पडण्यासाठी मार्ग सापडेना. यामध्ये दोन काळवीट जखमी झाले. त्यामध्ये एकाचा पाय तुटला होता तर दुसऱ्याला गंभीर जखम झाले होते. जीव वाचवण्यासाठी आकांताने पळणारे काळवीट व कुत्र्याचा आवाज ऐकून कुर्मदास गवळी या युवकाने कुत्र्यापासून काळविटांची सुटका केली व वन विभागाला फोन करून घडलेल्या प्रकाराची कल्पना दिली. जखमी काळविटांवर उपचार करण्यासाठी डॉ. विशाल अनंतकवळस यांना फोन करून बोलावून तातडीने प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी वनविभागाच्या ताब्यात देऊन उपचारासाठी मोहोळ येथे नण्यात आले. या मुक्‍या प्राण्यांचे प्राण वाचवण्यासाठी सतीश गवळी, नागेश नकाते, गोपाळ मोहिते, बिटू धुमाळ, नितीन धुमाळ, कुर्मदास गवळी, बापू धुमाळ यांनी प्रयत्न केले. जखमी काळविटावर कोठे उपचार होणार यासाठी विभागीय फॉरेस्ट ऑफिसर जयश्री पवार यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचा फोन बंद होता. जिल्हा फॉरेस्ट ऑफिसर पाटील यांना विचारले असता, मला याची माहिती नाही, मी आमच्या मोहोळ आर.एफ.ओ.ला तुम्हाला फोन करायला लावतो, असे सांगितले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

