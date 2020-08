लॉकडाउन कालावधीत हॉटेल कामगाराने घेतला गळफास; मृतदेह गेला सडून 

मोहोळ (सोलापूर) : येथील एका बंद असलेल्या हॉटेलमध्ये लॉकडाउन कालावधीत हॉटेल कामगाराने गळफास घेऊन आत्महत्या करण्यात आल्याची घटना ता. 30 ऑगस्ट रोजी उघडकीस आली.

याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येथील कन्या प्रशाला चौकातील हॉटेल रूची हे लॉकडाऊन सुरु झाल्यापासून बंद होते. हॉटेलच्या मुळ मालकाने हे हॉटेल इतर दोघांना चालविण्यास दिले होते. 24 मार्चपासून लॉकडाऊनमुळे हॉटेल बंद होते. या दरम्यान रविवारी ता. 30 ऑगस्ट रोजी सकाळी आसपासच्या नागरिकांना दुर्गंधी येत असल्याची माहिती पोलीसांना कळवली. पोलिस त्या परिसरात गेले असता हॉटेल रुचीच्या किचनमध्ये लोखंडी ऍगलला कामगाराने पडद्याच्या साह्याने गळफास घेतल्याचे दिसून आले. मृतदेह सडल्याने खाली पडलेला होता. त्यांच्या जवळ सापडलेल्या कागदपत्रावरून संबधित व्यक्तीची ओळख पटली असून त्याचे नांव कुलदीपसिंग सोलसिंग मरावी असे असून तो मध्य प्रदेशचा रहिवासी आहे. हॉटेल बंद पडल्यानंतर या ठिकाणी काम करणाऱ्या एकूण तीन कामगारापैकी दोघेजण ऑनलाईन पास काढून आपापल्या गावी परत गेले होते. तर कुलदीपसिंग मरावी यानेही ऑनलाईन पास काढत आपल्या गावी जाण्याचा प्रयत्न केला असल्याची माहिती मिळाली आहे. याबाबत पोलिस निरीक्षक सुर्यकांत कोकणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधिक तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक बी. आर. बाडीवाले, श्री. ढाकणे, पोलिस हेडकॉन्टेबल व्ही. जी. माने, ए. जी. बोरकर, ए. ई. जाधव करत आहेत. संपादन : वैभव गाढवे

