सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील तब्बल 658 ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर कालावधीत पूर्ण होत आहे. ऑक्‍टोंबरपर्यंत 133 ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे तर नोव्हेंबरमध्ये 519 आणि डिसेंबरमध्ये 6 ग्रामपंचायतींची मुदत पूर्ण होत आहे. ऑक्‍टोंबरमध्ये मुदत संपलेल्या 133 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील 658 ग्रामपंचायतींसाठी एकाच वेळी निवडणूक होण्याची शक्‍यता आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीने ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीची तयारी सुरु केली आहे. प्रांताधिकाऱ्यांकडून आलेल्या प्रभाग रचना आणि प्रभाग आरक्षणाच्या प्रस्तावाला उद्या (सोमवार, ता. 2) जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर अंतिम मान्यता देणार आहेत. त्यानंतर साधारणता सरपंचासाठी आरक्षण सोडत व प्रत्यक्ष निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जातो. ही सर्व प्रक्रिया साधारणता एक ते दिड महिन्यात होईल असा अंदाज आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील निम्म्याहून अधिक ग्रामपंचायतींचा या टप्प्यात समावेश आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश मोठ्या ग्रामपंचातींचा या टप्प्यात समावेश असल्याने जिल्ह्याचे राजकारण या निवडणुकांनी ढवळून निघणार आहे.

