सोलापुरात अवैध व्यवसायाविरुध्द एल्गार : एक लाख सह्यांची मोहीम सुरू 

दक्षिण सोलापूर ः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंतीचे औचित्य साधून सोलापूरातील अवैध व्यवसाय तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या विरोधात लोकशाहीवादी युवा महासंघ व स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यांनी एक लाख सह्यांच्या मोहिमेला सुरवात करण्यात आली. युवा महासंघाचे जिल्हा सचिव अनिल वासम यांनी मोहिमेचे प्रास्ताविक केले. सामाजीक उपक्रमाद्वारे महात्मा गांधी यांच्या विचाराचा जागर होण्याची गरज असतानाच सह्यांच्या मोहिमेसारखे उपक्रम महत्त्वाचे असल्याचे सांगत माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी या मोहिमेला शुभेच्छा दिल्या. अवैध व्यवसायावर आळा घाला, युवकांना नोकरी अथवा बेरोजगार भत्ता द्या, मायक्रो फायनान्स व बचत गटाचे लॉकडाउन काळातील हप्ते पूर्णपणे माफ करा, विषारी ताडी, मटका, अवैध सावकारी, बारबाला, जुगार अड्डे बंद करा, ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीमुळे गरीब विद्यार्थ्यावर होणारा अन्याय दूर करा, नवीन शैक्षणिक धोरण मागे घ्या अशा सर्व जनतेच्या न्याय हक्कांच्या मागण्यासाठी ही एक लाख सह्यांची मोहीम असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. जिल्हाध्यक्ष विक्रम कलबुर्गी यांच्या हस्ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांना पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव ऍड. एम.एच.शेख यांनीही शुभेच्छा दिल्या. यावेळी विद्यार्थी संघटनेचे जिल्हा सचिव मल्लेशम कारमपुरी, बाळकृष्ण मल्याल, विजय हरसुरे, नगरसेविका कामिनिताई आडम, नलिनीताई कलबुर्गी, सिद्धप्पा कलशेट्टी, व्यंकटेश कोंगारी, युसुफ (मेजर) शेख, अकिल शेख, असिफ पठाण, शाम आडम, दत्ता चव्हाण, रफिक काझी, प्रशांत म्याकल, मधुकर चिल्लाळ, कादर शेख, सनी शेट्टी, नरेश गुल्लापल्ली, अप्पाशा चांगले, विनायक भैरी, पूजा कांबळे, पल्लवी मासन, मीरा कांबळे, किशोर झेंडेकर, गणेश भोईटे, दुर्गादास कनकुंटला, प्रशांत आडम, अनिल बोगा, अश्विनी मामड्याल, लक्ष्मीकांत कोंडला, श्री. आसादे, प्रकाश म्हेत्रे, विल्यम ससाणे, दाउद शेख, नरेश दुगाणे, बापू साबळे, जावेद सगरी, वासिम मुल्ला, बजरंग गायकवाड उपस्थित होते. महराष्ट्र सोलापूर संपादन : अरविंद मोटे

Web Title: Elgar against illegal trade in Solapur: One lakh signature drive launched againstəˈɡenst Translations of against Frequency ला टेकून against ला लागून against च्या विरुद्ध against Definitions of against Preposition 1 in opposition to. the fight against crim