सोलापुरातील गरिबांना धान्यवाटपाचे प्रयत्न

सोलापूर - लॅाकडाऊनमध्ये घरामध्येच अडकलेल्या सोलापुरातील गरिब व बेरोजगार कुटुंबियांना राज्य शासनाच्या मदतीने कसे मोफत धान्यवाटप करता येईल यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे महापालिकेचे आयुक्त दीपक तावरे यांनी सांगितले. सोलापूर शहरातील कोरोनाबाधितांची संख्या शुक्रवारी 41 वर पोचली. त्याचवेळी चौथा मृत्यू झाला. या पार्श्वभूमीवर महापौर श्रीकांचना यन्नम यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी सायंकाळी महापौर निवास येथे बैठक झाली. त्यावेळी उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी महापालिकेमार्फत धान्यवाटपाची मागणी केली. त्यावेळी आयुक्तांनी हे स्पष्टीकरण दिले. यावेळी उपमहापौर राजेश काळे, सभागृह नेते श्रीनिवास करली, सभापती जय साळुंके, गटनेते आनंद चंदनशिवे, रियाज खरादी, चेतन नरोटे, किसन जाधव, उपायुक्त अजयसिंह पवार, सार्वजनिक आरोग्य अभियंता संजय धनशेट्टी उपस्थित होते. महापौर यन्नम म्हणाल्या, शहरातील सर्व प्रभागांमध्ये फवारणी करण्यात येत आहे. तसेच शहरातील सर्व प्रभागांमध्ये कोरोनाबाबत सर्व्हे करण्यात यावा. शहरातील 30 टक्के लोक हे कामगार आहेत. त्यामध्ये यंत्रमाग, विडी कामगार व असंघटीत कामगार मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांना रोजगार नसल्याने त्यांची उपासमार होत आहे. त्यामुळे या कामगारांना महापालिकेमार्फत धान्य वाटप करण्यात यावे. शहरात कोरोनाचा प्रसार होऊ नये यासाठी शहराबाहेर कडक बंदोबस्त ठेवण्यात यावा. शहरात परगावाहून जे लोक आले आहेत त्यांची माहिती घ्यावी. त्यांची तपासणी करावी. महापालिका सफाई कामगार, अधिकारी, घंटागाडी सेवक, महापालिका कम्युनिटी किचनमधील कर्मचारी, आशा वर्कर, महापालिकेच्या वतीने सर्व्हे करणारे शिक्षक यांना मास्क, ग्लोव्हज व इतर साहित्याचा पुरवठा करावा. सफाई कर्मचाऱ्यांना उत्तम प्रतिचा अल्पोपहार देण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. कोरोनाचा सर्व्हे करण्यासाठी महापालिकेचे सुमारे साडेतीन हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्यासाठी परिवहन बसची व्यवस्था करण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

Web Title: Emergency meeting of solapur municipal corporation cabinate and officials on the background of Corona