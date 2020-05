सरकार तुम्हीच सांगा... कामगारांना एप्रिलचे वेतन देऊ कसे? सोलापुरातील उद्योजकांनी मांडली व्यथा

सोलापूर : कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने लॉकडाउन जाहीर केला आहे. जिल्हास्तरावर संचारबंदीचे आदेश काढण्यात आले आहेत. या आदेशामुळे उद्योग व व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. एप्रिलमध्ये एकही दिवस उद्योग व व्यवसाय चालला नाही, विक्री झाली नाही मग या महिन्याचे कामगारांना वेतन देऊ कसे? असा प्रश्‍न सोलापूर जिल्ह्यातील उद्योगपतींनी जिल्हाधिकारी व सरकारला विचारला आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील काही उद्योजकांनी आज जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांची भेट घेऊन ही व्यथा मांडली आहे. सोलापुरातील प्रिसिजन कॅमशाफ्टचे यतीन शहा म्हणाले, मार्च महिन्यामध्ये शेवटच्या दहा दिवसापासून कंपनी बंद ठेवण्यात आली. कोणताही व्यवहार आणि विक्री झालेली नाही तरीदेखील मार्च महिन्याचे पूर्ण वेतन आम्ही कामगारांना एप्रिलमध्ये दिले. एप्रिलच्या संपूर्ण महिन्यात आमच्यासह इतर अनेक उद्योग व्यवसाय बंद राहिले आहेत. या कालावधीतील वेतन देण्याची वेळ आली आहे. कामगारांना वेतन करायचे कसे ? त्यासाठी पैसे आणायचे कोठून? असा आमच्यासमोर प्रश्न पडला आहे. आमच्या कंपनीमध्ये साधारणत दीड हजार कर्मचारी असून आम्ही यातून कसा मार्ग काढावा? याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मी विचारणा केली आहे. शासन एकीकडे सांगते उद्योग सुरू करू नका, उद्योग सुरू करायचे असतील तर त्यासाठी जाचक अटी लावल्या जातात. कर्मचारी व कामगारांना पूर्ण वेतन द्यावे, कोणालाही कामावरून काढून टाकू नये अशाही सूचना सरकार देत आहे. अशा स्थितीत आम्ही यातून कसा मार्ग काढावा? अशी विचारणा आज जिल्हाधिकारी व सरकार यांच्याकडे केली असल्याची माहिती येथील शहा यांनी दिली.

