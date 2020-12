एकविस दिवसांच्या उपचारानंतरही कोरोनाचा रुग्ण दगावला ! आज शहरात 22 नवे रुग्ण; दोघांचा मृत्यू 

सोलापूर : शहरातील रुग्णसंख्या आता वाढू लागली असून टेस्टिंगची संख्याही कमी झाली आहे. आज 435 संशयितांमध्ये 22 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले असून दोघांचा मृत्यू झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नागरिकांनी माझे आरोग्य माझी जबाबदारी या भावनेतून मास्क, हात स्वच्छता आणि शारिरीक अंतर ठेवावे, असे आवाहन महापालिकेतर्फे करण्यात आले आहे. ठळक बाबी... शहरातील एक लाख 34 हजार 564 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत शहरात आढळले दहा हजार 834 पॉझिटिव्ह रुग्ण

शहरातील एकूण रुग्णांपैकी 581 रुग्णांचा कोरोनाने घेतला बळी

आज 435 संशयितांमध्ये आढळले 22 नवे रुग्ण; दोघांचा मृत्यू

रुग्णांच्या संपर्कातील 117 संशयित होम क्‍वारंटाईन तर 27 जण इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईनमध्ये शहरात आज निलम नगर (एमआयडीसी रोड), हुडको कॉलनी, शिवगंगा नगर (कुमठा नाका), आदित्य नगराजवळ (विजयपूर रोड), सोमवार पेठ, कर्णिक नगर, स्वामी विवेकानंद नगर (सैफूल), भवानी पेठ, योगेश कॉम्प्लेक्‍स (नवी पेठ), स्वामी विवेकानंद नगर (हत्तुरे वस्ती), आंबेडकर नगर (मजेरवाडी), मंत्री चंडक कॉम्प्लेक्‍स (सम्राट चौक), इंडियन मॉडेल शाळेजवळ, सहस्त्रार्जुन नगर (जुळे सोलापूर), प्रभाकर महाराज मंदिराजवळ, गुरुनानक नगर, अवंती नगर (पुना नाका), बहिरे वस्ती (विजयपूर नाका), जुना विडी घरकूल आणि इंद्रधनू या ठिकाणी नवे रुग्ण आढळले आहेत. हुडको कॉलनी येथील 62 वर्षीय पुरुष 21 डिसेंबरला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल झाला होता. तर भवानी पेठेतील पुरुष 1 डिसेंबरला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल झाला होता. या दोन्ही रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

