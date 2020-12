कोरोनाच्या खडतर काळातही सूत गिरणी काटकसरीने तीन शिफ्टमध्ये सुरू : प्रा. लिगाडे 

सांगोला (सोलापूर) : कोव्हिड-19 या संसर्गजन्य महामारीमुळे मार्च 2020 पासून अनेक उद्योगांचे कंबरडेच मोडले आहे. सूत गिरणी देखील यामुळे 23 मार्च ते 31 मेपर्यंत पूर्णतः बंद होती. जून महिन्यापासून शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अशंतः उत्पादनास सुरवात झाली आहे. अशा खडतर काळातही संचालक मंडळाने या गिरणीचा कारभार काटकसरीने चालविला असून सध्या या गिरणीच्या तिन्ही शिफ्ट सुरू आहेत, अशी माहिती शेतकरी सहकारी सूत गिरणीचे अध्यक्ष प्रा. नानासाहेब लिगाडे यांनी दिली. शेतकरी सहकारी सूत गिरणी संस्थेची 41 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सूत गिरणीच्या कार्यस्थळावर संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. नानासाहेब लिगाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या वेळी प्रा. लिगाडे प्रास्ताविकात संस्थेच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. या सभेस संस्थेचे संस्थापक, माजी आमदार डॉ. गणपतराव देशमुख उपस्थित होते. प्रा. लिगाडे पुढे म्हणाले, गिरणीला 2019-20 या आर्थिक वर्षात निव्वळ नफा 26.60 लाख रुपये झाला आहे. तसेच चालू वर्षात नोव्हेंबर 2020 अखेर रोकड 39.24 लाख रुपये नफा झालेला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 166 करिता संपादित झालेल्या जमिनीचे या वर्षी 167.84 लाख रुपये मिळाले असून ही सर्व रक्कम मिळून गिरणीला 2019-20 मध्ये 214.28 लाख रुपये रोकड नफा मिळाला आहे. विषय पत्रिकेवरील सर्व विषय सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या वेळी बाळासाहेब बनसोडे, किशोर बनसोडे, चिदानंद स्वामी, प्रा. संभाजी शिंदे, ऍड. विशालदीप बाबर, मधुकर ढेरे, वसंत दिघे, बशीरभाई तांबोळी, चंद्रकांत पाटील यांनी गिरणीच्या कामकाजाबद्दल तसेच कापूस लागवडीबाबत काही सूचना मांडल्या. अकोला (वा.) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉ. काझी व त्यांचे सहकारी कर्मचारी व परिचारिका यांनी सभेला उपस्थित सर्व सभासद व इतर मान्यवरांच्या कोव्हिड-19 च्या अनुषंगाने तापमान, नाडी परीक्षण, ऑक्‍सिजन आदी प्राथमिक तपासण्या केल्या. सभेला संस्थेचे सर्व संचालक तसेच कार्यकारी संचालक, अधिकारी, कर्मचारी व कामगार उपस्थित होते. संचालक अमेय लोखंडे यांनी आभार मानले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Even in the tough times of Corona the farmers spinning mill is operating sparingly in three shifts