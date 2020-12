सोलापूर : महापालिकेत पदोन्नतीने लिपिक, कक्ष अधिकारी, वरिष्ठ श्रेणी लिपिक होऊनही बहूतांश लिपिकांना टायपिंग आणि संगणक चालवायला येत नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी त्यांची फेरपरीक्षा घेण्याचे आदेश काढले. पहिल्या संधीत 80 टक्‍क्‍यांहून अधिक लिपिक अनुत्तीर्ण झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार आयुक्‍तांनी त्यांना दुसरी संधी दिली. त्यानुसार आता उद्या (शनिवारी) 509 लिपिकांची टायपिंग परीक्षा होणार असून त्यासाठी चार केंद्रे नियुक्‍त केली आहेत. परीक्षेसंबंधी ठळक बाबी... सात रस्ता, विजयपूर रोड, जोडबसवण्णा चौक, आसार मैदानासमोरील केंद्रांवर होणार परीक्षा

एकूण 509 लिपिकांनी परीक्षा देणे अपेक्षित; सकाळी आठ ते सायंकाळी पाचपर्यंतची वेळ

लिपिकांसाठी ही शेवटची संधी; अनुत्तीर्ण झालेल्यांना करावे लागणार मूळवेतनावर काम

परीक्षेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग ठेवले जाणार; उत्तरपत्रिका महापालिका प्रशासन घेणार ताब्यात महापालिकेतील प्रशासकीय कामकाज गतिमान व्हावे, यादृष्टीने कर्मचाऱ्यांना त्यांना नेमून दिलेले काम व्यवस्थीतपणे करता येणे अपेक्षित आहे. मात्र, पदोन्नती मिळूनही अनेक लिपिकांना संगणकाची माहितीच नसून त्यांना टायपिंगही करता येत नाही. काही लिपिकांच्या टायपिंगचा वेग खूपच कमी असून काहीजणांकडे दोन्ही प्रमाणपत्रे असतानाही त्यांना त्यातील काहीच माहिती नसल्याचेही आयुक्‍तांच्या निर्दशनास आले. त्यानंतर आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी सर्वच लिपिकांची टायपिंग व संगणक परीक्षा घेण्याचे ठरवले. पहिली संधी दिल्यानंतर त्यात बहुतांश लिपिक नापास झाले. आयुक्‍तांनी त्यांना दोन- अडीच महिने सरावासाठी दिले. आता या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्यांना त्याच पदावर मात्र, मूळवेतनावर काम करावे लागणार आहे. तसे आदेशही आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी यापूर्वीच काढले आहेत.

Web Title: Examination of Solapur Municipal corporation Clerks today! Appointment on basic pay in case of failure