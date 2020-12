ऊसदराची कोंडी फोडण्यासाठी अकलूजकर सरसावले ! सांगली, कोल्हापूरची पहिली उचल 2800 ते 3000 रुपये 

नातेपुते (सोलापूर) : विजयादशमीच्या मुहूर्तावर राज्यातील बहुतेक साखर कारखाने सुरू झाले आहेत. सोलापूर जिल्हा वगळता सर्व साखर कारखान्यांनी पहिली उचल ऊस उत्पादकांच्या खात्यावर जमा केली आहे. सांगली, कोल्हापूर विभागात 2800 ते 3000 रुपये प्रतिटन एवढी उचल दिलेली आहे. सोलापूर जिल्ह्याच्या लगत असणाऱ्या सोमेश्वर साखर कारखान्याने 2808 रुपये उचल दिली आहे. मळेगाव साखर कारखान्याने 2459 रुपये एवढी उचल दिली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील एकमेकांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी असणारे सर्व साखर कारखानदार ऊस उत्पादकांना प्रतिटन किती दर द्यायचा, या विषयावर मात्र एक झाले असल्याचे दिसते. माळशिरस तालुक्‍यातील सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते पाटील साखर कारखान्याने ऊसदराची कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली व जयसिंह मोहिते पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली या कारखान्याची वाटचाल सुरू असून या कारखान्याने पहिली उचल 1900 रुपये प्रतिटन ऊस उत्पादकांच्या खात्यावर जमा केली आहे. या साखर कारखान्याने पहिली उचल देऊन शेतकऱ्यांच्या मनातील संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरीही सोमेश्वर साखर कारखान्याचा विचार करता 2808 रुपयांच्या तुलनेत 1900 रुपये ही रक्कम खूपच कमी आहे. हा फरक का, असा प्रश्‍न ऊस उत्पादकांना पडला आहे. प्रतिटन 900 रुपयांचा फरक सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी ठेवलेला दिसून येतो. त्यामुळे दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाबद्दल सर्व स्तरातील शेतकऱ्यांमध्ये सहानुभूती निर्माण झाली असून, ऊस उत्पादकांना कोणी वाली राहिल्याचे दिसत नाही. समाधानकारक दर देण्याची मागणी

सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते पाटील साखर कारखाना शंकरनगर, अकलूज यांनी पहिली उचल दिली आहे. उर्वरित रक्कम दोन टप्प्यांत देणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. तरीही ऊस उत्पादक समाधानी नसून लगतच्या जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांप्रमाणे सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी उसाला दर दिला पाहिजे, अशी मागणी जिल्ह्यातील सर्व ऊस उत्पादक करीत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

