सोलापुरात डाळिंब उचलले म्हणून...

सोलापूर : कॅरेटमधून डाळिंब उचलल्यानंतर तरुण आणि शेतकऱ्यामध्ये वाद झाला. हा वाद वाढल्याने व्यापारी मध्ये पडले. संबंधित तरुणावर कारवाई करावी यासाठी मार्केट यार्डातील व्यापाऱ्यांनी जेल रोड पोलिस ठाणे गाठले आहे. हा प्रकार बुधवारी सकाळी घडला आहे.

भाजी खरेदीसाठी मार्केट यार्डात आलेल्या एका तरुणाने शेतकऱ्याच्या कॅरेटमधून डाळिंब उचलले. यानंतर शेतकरी आणि तरुणांमध्ये वाद झाला. गोंधळ वाढल्याने व्यापारी मध्ये पडले. संबंधित तरुणावर कारवाई करावी, अशी मागणी करत व्यापाऱ्यांनी जेल रोड पोलिस ठाणे गाठले आहे. तक्रार आल्यानंतर संबंधित तरुणावर कारवाई करण्यात येईल, असे पोलिस निरीक्षक शिवाजी राऊत यांनी सांगितले. ही घटना बुधवारी सकाळी घडली आहे.

Web Title: Farmers and youths dispute over pomegranate in Solapur