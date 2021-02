सोलापूर : टोल नाक्‍यावरील गर्दी टाळावी, रांगा लागून प्रवाशांच्या वेळेचा होणारा अपव्यय टाळावा, वाहतूक सुरळीत व्हावी या उद्देशाने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी फास्टॅग बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतरही अनेक वाहनांनी फास्टॅग प्रणालीचा उपयोग करून घेण्याचे टाळले होते. अशांसाठी अनेकवेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता भारतातील सर्व महामार्गांवर सोमवारी (ता. 15) रात्री बारापासून फास्टॅग बंधनकारक करण्यात आल्यामुळे विना फास्टॅग वाहनांची सोलापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलनाक्‍यांवर गर्दी दिसून आली. नव्या नियमांनुसार आता तुम्ही नॅशनल हायवेवरून प्रवास करत असाल आणि तुम्हाला टोल भरायचा असेल तर आता फास्टॅग गरजेचा झाला आहे. दरम्यान सोलापूर जिल्ह्यातील सावळेश्‍वर व वरवडे या दोन टोलनाक्‍यांवर विना फास्टॅग वाहनांच्या रांगा दिसून आल्या. या टोलनाक्‍यांवर एकच लाइन कॅशलाइन ठेवण्यात आली आहे, तर इतर लाइनमधून फक्त फास्टॅग वाहनांनाच प्रवेश देण्यात येत आहे. कॅशलाइनमधील वाहनधारकांना फास्टॅग नसल्यामुळे दुप्पट टोल भरावा लागत आहे. राष्ट्रीय रस्ते विकास महामंडळाने (एनएचएआय) या दोन टोलनाक्‍यांवरील दोन्ही बाजूने प्रत्येकी तीन स्टॉलवर फास्टॅग उपलब्ध करून दिले आहेत. या स्टॉलवर फास्टॅग मिळवण्यासाठी वाहनधारकांची गर्दी होत आहे. कालपासून जवळपास 500 फास्टॅगची विक्री झाल्याची माहिती एनएचएआय सोलापूर विभागाकडून देण्यात आली. एनएचएआय विभागाकडून वाहनधारकांना आवाहन करण्यात आले आहे, की यापुढे फास्टॅगसाठी मुदतवाढ मिळणार नाही. वाहनधारकांनी टोलनाक्‍यांवर उपलब्ध स्टॉलवररू फास्टॅग उपलब्ध करून घ्यावे. अन्यथा दुप्पट दंडास पात्र राहावे लागेल. किमान बॅलन्स 150 रुपये ठेवू शकता

फास्टॅग रिचार्ज करताना कमीत कमी 150 रुपये बॅलन्स ठेवावे लागते. कमीत कमी 150 ते तुमच्या खिशाला परवडेल एवढ्या रुपयांचे रिचार्ज तुम्ही करू शकता.

Web Title: Fastag Update : The congestion of vehicles without fastag is increasing on the toll plazas in Solapur district