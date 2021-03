लॉकडाउनची भिती द्राक्ष शेतकऱ्यांच्या मुळावर 

पंढरपूर (सोलापूर) : राज्यातील कोरोनाचे वाढते संकट द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले आहे. लॉकडाउनच्या चर्चेमुळे द्राक्षाचे दर गडगडले आहेत. 50 रुपये प्रतिकिलो दराने विकली जाणारी द्राक्षे आता 20 ते 25 रुपये किलो दराने विकली जात आहे. अशातच आता व्यापाऱ्यांनीही द्राक्ष खरेदीकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे काढणीस आलेली शेकडो टन द्राक्षे विक्री अभावी शेतकऱ्यांच्या शेतात पडून आहेत.

मागील वर्षी लॉकडाउन आणि अतिवृष्टी या दोन्ही संकटांना सामोरे जात, द्राक्ष शेतकऱ्यांनी मोठ्या हिमतीने द्राक्ष फिकवली. यावर्षी चांगला दर

मिळेल, अशी अपेक्षा असतानाच पुन्हा लॉकडाउनची चर्चा सुरु झाली आहे. त्यामुळे द्राक्षाचे दर पडले आहेत. त्यातच आता व्यापाऱ्यांनीही द्राक्ष

खरेदीकडे पाठ फिरवल्याने हातातोंडाशी आलेला घास वाया जातो की काय, अशी अवस्था द्राक्ष शेतकऱ्यांची झाली आहे. याप्रकारामुळे तालुक्‍यातील शेतकरी कमालीचे धास्तावले आहेत. द्राक्षाची विक्री थांबल्याने शेळवे, खेडभाळवणी, कासेगाव, वाखरी परिसरातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांवर ऐन सुगीत शिमगा साजरी करण्याची वेळ आली आहे. शेळवे येथील प्रकाश गाजरे व विठ्ठल गाजरे यांची प्रत्येकी दोन एकर द्राक्ष बाग आहे. पारंपारिक ऊसाची शेती कमी करुन त्यांनी द्राक्ष बाग लावली आहे. गेल्यावर्षी कोरोनामुळे आठ महिने लॉकडाउन होता. ऐन द्राक्ष काढणी हंगामात बाजारपेठा बंद असल्याने विठ्ठल गाजरे यांचे गेल्यावर्षी दहा लाख रुपयांचे नुकसान झाले. गेल्यावर्षी द्राक्ष बागेसाठी घेतलले पाच लाख रुपयांचा कर्जाचा डोंगर अजूनही त्यांच्यावर डोक्‍यावर कायम आहे. पुन्हा नव्याने त्यांनी कर्ज काढून द्राक्ष बागेची जोपासणा करुन द्राक्ष उत्पादन घेतले. यावर्षी चांगला दर मिळेल आणि घेतलेले कर्ज फिटेल अशी त्यांना आशा होती. परंतु कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे पुन्हा लॉकडाऊन होण्याची चर्चा सुरु आहे. त्याचा परिणाम द्राक्षासह इतर फळांच्या खरेदी विक्रीवर झाला आहे. त्यातच सध्या द्राक्षाचा 50 रुपयांचा दर 20 रुपयांवर खाली आला आहे. दर पडल्याने द्राक्ष शेतकऱ्यांच्या पदरी पुन्हा निराशा आली आहे. उत्पन्ना पेक्षा उत्पादन खर्च अधिक असल्याने द्राक्ष उत्पादक शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या खाईत जातो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

शेळवे (ता. पंढरपूर) येथील शेतकरी प्रकाश गाजरे यांची दोन एकरातील द्राक्षे काढणीस आली आहे. परंतु व्यापारी येत नसल्याने द्राक्षाची

विक्री थांबली आहे. दोन ते तीन दिवसात द्राक्ष काढणी झाली नाही तर पुन्हा द्राक्षाचे नुकसान होईल अशी भितीही त्यांना सतावू लागली आहे. केंद्र सरकारने द्राक्षासाठी हमी भाव जाहीर करावा आणि द्राक्ष शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळावे, अशी मागणी या भागातील द्राक्ष शेतकरी समाधान गाजरे यांनी केली आहे. दर कमी झाल्याने द्राक्ष शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका

लाखो रूपये खर्च करून शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या द्राक्षांना 20 ते 30 रूपये इतका दर कमी मिळू लागला आहे. दर कमी झाल्याने द्राक्ष शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यातच व्यापारी लॉकडाउनची भिती घालून कमी दराने द्राक्ष खरेदी केली जात आहे.

- वैभव देशमुख, द्राक्ष उत्पादक, कासेगाव

Web Title: Fear of lockdown at the root of grape growers