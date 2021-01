मतदानाच्या कारणावरून तळे हिप्परगा येथे दोन गटांत हाणामारी व किरकोळ दगडफेक

उत्तर सोलापूर : उत्तर सोलापूर तालुक्‍यातील तळे हिप्परगा ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकी दरम्यान आज दुपारी किरकोळ भांडण झाले. "आम्हाला मतदान कर' म्हणून काही जणांनी दमदाटी करण्याचा प्रयत्न केला. घटना घडताच तालुका पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक सुहास जगताप घटनास्थळी दाखल झाले. त्याचबरोबर पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनीही घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. आता त्या ठिकाणी शांतता आहे. वॉर्ड क्रमांक दोनमध्ये मतदान प्रक्रिया सुरू असताना हा प्रकार घडला. भोसले व भिंगारे या दोन गटांमध्ये ही निवडणूक चुरशीची झाली आहे. त्यातूनच भांडणाचा हा किरकोळ प्रकार घडला आहे. याबाबत तालुका पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक जगताप यांनी याविषयी सविस्तर माहिती नंतर देतो, असे सांगितले. पोलिसांची मोठी कुमक त्या ठिकाणी मागवण्यात आली आहे. त्यामुळे आता शांततेत मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Fighting and stone thrown between two groups at Talehipparga over voting