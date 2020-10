पंढरपूर (सोलापूर) : उजनी आणि वीर धरणातून सोडलेले पाणी पंढरपूर शहराच्या अनेक भागात शिरले आहे. श्री विठ्ठल मंदिराच्या तीनही बाजूंना पाणी आहे. परंतु चौफाळा, पश्‍चिमद्वार या बाजूने मंदिराकडे जाता येत आहे. शहरात पाणी आलेले असले तरी सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. आज (शुक्रवारी) सकाळी दोन तास पाण्याची पातळी स्थिर झाली होती; परंतु त्यानंतर पाण्याची पातळी पुन्हा वाढू लागली. सकाळी सात वाजता पंढरपूर येथे भीमा नदीत 2 लाख 87 हजार क्‍युसेक इतका विर्सग होता. सकाळी अकरा वाजता तो वाढून 2 लाख 91 हजार इतका झाला होता. उजनी आणि वीर धरणातून सोडलेले पाणी काल येथे पोचले. काल दिवसभर आणि रात्रीतून वेगाने पाणी वाढले. परंतु प्रांताधिकारी सचिन ढोले यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासनाने वेळीच योग्य दक्षता घेतल्याने नागरिकांनी सुरक्षित स्थळी स्थलांतर केले. नदीच्या लगतच्या लखुबाई पटांगण, गोविंदपुरा, तांबडा मारुती, भजनदास चौक, घोंगडे गल्ली, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर, संतपेठ या भागात काल पुराचे पाणी शिरल्याने तेथील वीज पुरवठा दक्षता म्हणून खंडित करण्यात आला होता. मुख्याधिकारी अनिकेत मानोरकर, उपमुख्याधिकारी सुनील वाळूजकर यांनी नगरपालिकेची यंत्रणा पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी तयार ठेवली आहे. प्रांताधिकारी सचिन ढोले, उपविभागीय पोलिस अधिकारी विक्रम कदम, शहर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक अरुण पवार यांनी आज पहाटेपासून शहरातील पूरग्रस्त भागात होडीतून फिरून पाहणी केली आणि नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले. अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणी पोलिस तैनात करण्यात आले आहेत. पंढरपूरमधील भीमा नदीवरील तीनही पुलांवर पाणी आलेले असल्याने वाहतूक ठप्प झाली आहे. पंढरपूर परिसरात काल आणि आज सकाळी पावसाने उघडीप दिली आहे. दरम्यान, आज सकाळी गजानन महाराज मठ, गौतम विद्यालय, इंदिरा गांधी भाजी मंडई, महाद्वार या भागात आज पुराचे पाणी आले आहे. घोंगडे गल्लीसह काही भागात सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सकाळी दुधाच्या पिशव्यांचे वाटप केले. सामाजिक कार्यकर्ते राजाभाऊ उराडे यांनी अन्य सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून घोंगडे गल्ली भागातील काही लोकांना "सकाळ'चे अंक वितरित केले. महसूल प्रशासनाने दक्षता म्हणून एनडीआरएफची टीम पंढरपूर येथे मदतीसाठी मागवली होती. ती टीम पंढरपुरात दाखल झाली आहे. तहसीलदार डॉ. वाघमारे, गटविकास अधिकारी रविकिरण घोडके हे ग्रामीण भागातील पूर परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Flood water infiltrated in many parts of Pandharpur