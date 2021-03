नियम पाळा, अन्यथा लॉकडाउन अटळ ! शहर-जिल्ह्यात आज वाढले 651 रुग्ण तर 11 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू 

सोलापूर : शहर-जिल्ह्यातील कोरोनाचा विळखा घट्ट होऊ लागला असून आज एकाच दिवशी तब्बल 651 रुग्ण वाढले आहेत. चिंतेची बाब म्हणजे त्यापैकी ग्रामीणमधील चौघांचा तर शहरातील सातजणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. शहर-जिल्ह्यातील रुग्णसंख्या आता 61 हजार 750 वर पोहचली असून मृतांची संख्या दोन हजारांच्या (1,957) उंबरठ्यावर आहे. ठळक बाबी... जिल्ह्यातील पाच हजार 888 संशयितांमध्ये आढळले 344 पॉझिटिव्ह तर चौघांचा मृत्यू

शहरातील दोन हजार 285 संशयितांमध्ये आढळले 307 पॉझिटिव्ह आणि सात जणांचा मृत्यू

जिल्ह्यातील एकूण रुग्णसंख्या 45 हजार 649 तर शहरातील रुग्णसंख्या झाली 16 हजार 101

शहरात आतापर्यंत 724 जणांचा तर जिल्ह्यतील एक हजार 233 जणांचा झाला कोरोनामुळे मृत्यू जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात आज अक्‍कलकोट तालुक्‍यात तीन, बार्शीत 108, करमाळ्यात 45, माढ्यात 38, माळशिरसमध्ये 43, मंगळवेढ्यात 14, मोहोळ तालुक्‍यात नऊ, उत्तर सोलापुरात तीन, पंढरपूर तालुक्‍यात 49, सांगोल्यात नऊ तर दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यात 29 रुग्ण वाढले आहेत. दुसरीकडे शहरातील 205 ठिकाणी 307 रुग्ण वाढले आहेत. मृतांमधील बहुतेक रुग्ण उपचारासाठी दवाखान्यात विलंबाने दाखल झालेले आहेत. नागरिकांसह विविध आस्थापनांसाठी कडक निर्बंध करूनही त्याचे काटेकोर पालन होत नसल्याचे चित्र आहे. पोलिस व महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांकडून बेशिस्तांवर दंडात्मक कारवाई सुरु आहे. तरीही रुग्णसंख्या आटोक्‍यात येत नसल्याने प्रशासनाच्या चिंतेत भर पडली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नागरिकांनी नियमांचे पालन तंतोतंत करावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. कडक लॉकडाउनचा निर्णय अजूनही झाला नसून नागरिकांनी नियमांचे न पालन करुन कोरोना वाढीस कारणीभूत ठरेल, असे कृत्य केल्यास निश्‍चितपणे आगामी काही दिवसांत कठोर निर्णय घेतला जाण्याची दाट शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

Web Title: Follow the rules, otherwise lockdown is inevitable! The solapur city-district today saw an increase of 651 patients and 11 deaths due to corona