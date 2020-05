मुलीच्या लग्नाच्या निमित्ताने 49 दिवस रोज शेकडो लोकांना अन्नदान

पंढरपूर (सोलापूर) : मुलीच्या लग्नासाठी तारीख ठरली. अन्नधान्यासह सर्व तयारी झाली पण मध्येच कोरोनाची महामारी आली आणि मग त्यांनी लग्नासाठी आणलेल्या अन्नधान्यात भर घालून तब्बल 49 दिवस सलग शेकडो गोरगरीब, अनाथ लोकांना अन्नदान केले आणि त्यानंतर आपल्या मुलीचे साधेपणाने लग्न लावून दिले. कोळी महासंघाचे येथील नेते अरुण कोळी यांनी दाखवून दिलेले हे दातृत्व कौतुकास्पद मानले जात आहे.

कोळी महासंघाचे नेते अरुण कोळी यांची मुलगी आरती हिचा पंढरपुरातील रोहन तारापूरकर या तरुणाशी विवाह निश्चित झाला होता. हा विवाह सोहळा 15 एप्रिल रोजी थाटामाटात करण्याचे ठरविण्यात आले होते. अरुण कोळी यांनी मुलीच्या लग्नासाठी जोमाने तयारी सुरू केली होती. परंतु त्याच दरम्यान कोरोनाच्या संसर्गामुळे देशभरात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला.

दरम्यान अचानक पुकारण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे शेकडो भाविक पंढरपूरमध्ये अडकले. बसस्थानक, चंद्रभागा वाळवंट, मंदिर परिसर आदी ठिकाणी रहाणारे गोरगरीब, अनाथ लोक अडचणीत आले. पोटाची भूक भागवायची कशी असा प्रश्न त्यांना पडला. यांच्यापैकी काही जणांची सोय श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती आणि शहरातील अन्य काही सामाजिक संस्थांनी केली परंतु त्यानंतरही अनेक लोक भुकेले रहात होते.

अरुण कोळी यांना या लोकांच्या विषयीची माहिती मिळाली आणि मग त्यांनी मुलीच्या लग्नासाठी जमवलेल्या अन्नधान्यात भर घालून अन्नदानाचा मोठा उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे त्यांची मुलगी आरती हिने वडिलांच्या या कामाला मोठी साथ दिली. लग्नासाठी आणलेले अन्नधान्य ओळख- पाळख नसलेल्या अनाथ लोकांसाठी खर्च करू नका, अशी भूमिका न घेता आरती हिने लग्न साधेपणाने करावे लागले तरी चालेल परंतु गरजू, गोरगरिबांची भुक भागवा, असे सांगून वडिलांना प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे कोळी यांच्या मुलीच्या लग्नाच्या आधी सलग 49 दिवस दररोज चंद्रभागा वाळवंट आणि शहराच्या अनेक भागातील लोकांना श्री. कोळी यांनी अन्न वाटप केले. कोळी समाजातील अनेक तरुणांनी दररोजच्या या अन्नदानात मोठ्या उत्साहाने सक्रिय सहभाग घेऊन प्रत्यक्ष अन्न वाटपाच्या कामासाठी मदत केली. लॉकडाऊन शिथिल होऊन पंढरीत अडकलेले कोळी यांचे हे अनाहूत पाहुणे त्यांच्या त्यांच्या गावी सुखरुप पोहचल्यावर कोळी यांनी आपल्या मुलीच्या विवाहासाठी 14 मे ही दुसरी तारीख निश्चित केली. त्यादिवशी रोहन आणि आरती

यांचा विवाह सोहळा अवघ्या पन्नास नातेवाईकांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला. कोरोना मुळे मुलीच्या लग्नाच्या आधी सलग 49 दिवस शेकडो अनोळखी लोकांची भूक भागविण्याची संधी कोळी यांना मिळाली. कोरोनाच्या संकटा मुळे हातावरचे पोट असलेली अनेक कुटुंबे अडचणीत आली आहेत. त्यांना आणि पंढरपुरात वास्तव्यास असलेल्या गोरगरीब,अनाथ लोकांना केवळ सामाजिक बांधिलकीच्या नात्याने आपण मदत केली अशा भावना अरुण कोळी यांनी ‘सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केल्या.

