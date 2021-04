"या' कामगारांनाही द्या अनुदान; अन्यथा रस्त्यावरची लढाई अटळ ! आडम मास्तरांचा सरकारला इशारा

सोलापूर : महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यभर 14 एप्रिलच्या सायंकाळी आठपासून 30 एप्रिलपर्यंत लॉकडाउन जाहीर केला आहे व कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कडक निर्बंधांची घोषणाही केली आहे. हे करताना सरकारने गोरगरीब कष्टकऱ्यांना तुटपुंजी मदत जाहीर करून गाजर दाखवले आहे. मात्र काही कामगार वर्गाकडे दुर्लक्ष केले आहे, जे लाखोंच्या संख्येने आहेत. त्यांनाही अनुदान न दिल्यास रस्त्यावरची लढाई अटळ आहे, असा इशारा मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी सरकारला दिला आहे. माजी आमदार आडम म्हणाले, गेल्या वर्षीच्या लॉकडाउनमध्ये कामगार वर्गाची उपासमार झाली आहे. त्यांना अजूनही मदत मिळाली नाही. या वर्षीही मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाउनची घोषणा करताना दुजाभाव केला आहे. नोंदणीकृत फेरीवाले, रिक्षा चालक, बांधकाम कामगार, घरेलू कामगार, आदिवासी, श्रावणबाळ, निराधार, दिव्यांग व अन्य काही घटकांसाठी अन्नधान्य व अनुदान राज्य सरकार मार्फत देण्याची तरतूद केली. वास्तविक पाहता ही तरतूद अत्यंत तुटपुंजी असून किमान पाच हजार रुपये दिले पाहिजे. तसेच लाखोंच्या घरात असणारे विडी, यंत्रमाग आणि रेडिमेड शिलाई कामगारांना मात्र कवडीची देखील तरदूत केलेली नाही. सरकारचा हा दुजाभाव चालणार नाही. चळवळीतील लढाऊ कार्यकर्ते कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने मरण्यापेक्षा लढून मरणे अधिक पसंत करतील. जर विडी, यंत्रमाग व रेडिमेड शिलाई कामगारांना अन्नधान्य व किमान पाच हजार रुपये अनुदान तातडीने अदा न केल्यास रस्त्यावरची लढाई अटळ आहे, असा इशारा माजी आमदार नरसय्या आडम दिला आहे.

Web Title: Former MLA Adam demanded that all workers be compensated in the lockdown