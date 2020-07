धक्कादायक..! बार्शीतील क्वारंटाइन सेंटरमधून पळाले चार कोरोनाबाधित 

सोलापूर : कारोना संसर्गाचा वाढता धोका पाहता प्रशासनाने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. अनेक आव्हाने सामोरे असतानाही प्रशासन व वैद्यकीय विभाग दिवसरात्र कार्यत आहे. मात्र बार्शी तालुक्‍यातील गाडेगाव रोडवरील क्वारंटाइन सेंटरमधून चार रुग्ण पळून गेल्याने प्रशासनासह पोलिसांनाही घाम फुटला आहे. पळून गेलेले चार रुग्ण हे गाडेगाव रोडवरील मुलींच्या वसतिगृहात कोव्हिड सेंटरमध्ये उपचार घेत होते. त्यांचे आरोग्य गंभीर होते. त्यांची तपासणी सुरू असताना पळून गेल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी अनिरुद्ध भुजबळ यांनी याविरोधात तक्रार दिली आहे. त्यामुळे चौघांविरुध्द रोगप्रतिबंधक अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील रुग्णसंख्या साडेतीन हजारांचा टप्पा ओलांडला आहे. त्याचप्रमाणे मृत्यूंची संख्याही वाढत असताना नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यासाठी कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मानसिकतेत बदल व्हायला हवेत. त्यांच्या मनातील भीती घालवण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करायला हवेत, अन्यथा कोरोनाच्या इलाजाला बाधितांचे सहकार्य मिळणार नाही, असा सूरही आता उमटत आहे.

Web Title: Four coroners run away from the quarantine center in Barshi