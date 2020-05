ब्रेकिंग! वादळी वाऱ्याने चौघांच्या घरावरील पत्रे उडाल्याने चौघेजण जखमी

पांडे (सोलापूर) : देशात कोरोना व्हायरसचे संकट असताना करमाळा तालुक्यातील पांडे येथे दुसरे संकट निर्माण झाले आहे. गुरुवारी (ता. १४) दुपारी ४ वाजण्याच्या सुमारास अचानक जोरदार वाऱ्यासह आवकाळी पाऊस झाला. यावेळी झालेल्या वादळी वाऱ्याने चौघांच्या घरावरील पत्रे उडाले आहेत. यातून त्यांचे संसार उघड्यावर आले आहेत. पत्रे उडाल्याने चौघेजण जखमी झाले आहेत. त्यांना उपचार करुन घरी सोडण्यात आले आहे. याबरोबर पाच जनावरे जखमी झाले आहेत. याशिवाय पोथरे येथील दादासाहेब साळुंखे यांच्या शेतात झाडावर वीज पडून झाडाचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. सोलापुरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा पांडे येथील रामहारी जाधव यांच्या घरासमोररील झाडं कोसळून मोटार सायकलचे नुकसान झाले आहे. करमाळा तालुक्यातील पांडे येथे दुपारी ४ वाजण्याच्या सुमारास अचानक जोरदार चक्री वारे सुटल्याने वाडी वस्ती, गावातील झाडे, पोल, गंजी, कांदा आदी पिकाचे व आंब्याचे नुकसान झाले. अचानक आलेल्या वादळी वारेने घरावरील पत्रे उडाल्याने पांडुरंग भोसले, भगवान दुधे, किसन वीर, आनिल तेली हे जखमी झाले आहेत. बारीकराव लांडगे, विश्वनाथ भोसले, बापुराव साळवे, दिगांबर बनसुडे, कचरू भोसले यांच्याही घरावरील उडाल्याने संसार उपयोगी वस्तु व धान्य भिजल्याने मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे त्वरीत पंचनामे करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. येथील मधुकर भोसले म्हणाले, २० वर्षानंतर प्रथमच येथे असे वादळी वारे सुटल्याने गावातील घरांचे नुकसान झाले आहे. यांच्या घरावरील उडाले पत्रे

पांडूरंग भोसले यांच्या घरावरील पत्रे उडाले. त्यावेळी घरात चौघेजण होते. अचानक पत्रे उडाल्याने घरातील पांडुरंग भोसले यांचा मुलगा कचरु (वय २२) यांच्या हातावर दगड पडला. त्याच त्यांचा हात मोडला आहे. अनिल विठ्ठल तेली यांच्या घरावरील पत्रे उडाले. त्यात तेच स्वत: जखमी झाले आहेत. त्याच्या पाठीवर दगड पडल्याने ते जखमी झाले आहेत. किसन वीर यांच्या घरावरील पत्रे उडाल्याने त्यांच्या डोक्यावर दगड पडून किरकोळ जखमी झाले आहेत. भगवान दुधे यांच्या घरावरील पत्रे उडाले. त्यात त्यांच्या पायाला जखम झाली आहे.

