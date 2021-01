चौथी व पाचवीच्या बच्चे कंपनीने गोष्टीत ऐकलेला राजगड केला सर !

सोलापूरः येथील शिवतेज ट्रेकर्सच्या वतीने आयोजित राजगड मोहिमेत बच्चे कंपनीने उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत गड सर केला. या मोहिमेत सात वर्षाच्या मुलांपासून ते चाळीस वर्षांच्या तरुणांनी सहभाग नोंदविला होता.

राजगड ही स्वराज्याची पहिली राजधानी होती. सकाळी हे पथक पाली दरवाज्याच्या पायथ्याला पोहोचले. लहान मुले असल्याने पथकामध्ये त्यांची काळजी घेण्याचे काम चौघांजणावर सोपवण्यात आले होते. ही मुले पहिल्यांदाच अशा प्रकारच्या मोहिमेत सहभागी झाले होते. सकाळी गड सर करण्यास सुरुवात झाली. पाली दरवाज्यातून गडावर जाण्यासाठीचा सोपा मार्ग असला तरी चढाई मात्र 60 ते 70 अंशात असल्यामुळे ही चढाई अत्यंत काळजीपूर्वक पूर्ण केली.

दोन तासांच्या चढाईनंतर सर्वजण पाली दरवाज्यात पोहोचले. सर्वांनी पाली दरवाज्याला नतमस्तक होऊन गडप्रवेश केला. सुरवातीला चोर दरवाजे व मार्ग पाहिला. त्यानंतर पद्मावती तलाव, पर्यटक निवास पाहण्यास मिळाले. तेथे शंभू महाराजांच्या आऊसाहेबांच्या समाधीचे दर्शन केले. समाधीचे दर्शन झाल्यानंतर पद्मावती मंदिराचे दर्शन घेऊन ट्रेकर्सनी पद्मावती मंदिराच्या समोर वृक्षारोपण केले. वृक्षारोपण केल्यानंतर गडावर जोमाने फडकत असलेल्या आपल्या तिरंगा ध्वजाला सलामी देण्यात आली. तिथून पुढे रामेश्वर मंदिराचे दर्शन करून गडावरील सदर, दारूगोळा कोठार, राजवाड्याचे अवशेष पाहण्यास मिळाले. थोडं पुढे गेल्यावर गुंजवणे दरवाजा पाहण्यासाठी गेले. रस्ता थोडा खडतर होता. गुंजवणे दरवाज्याला जाण्यासाठी फक्त एका तारेला धरून उतरावे लागते. त्यामुळे लहान मुलांना हळूहळू खाली उतरून गुंजवणे दरवाजा दाखवण्यात आला. पुढे मग सुवेळा माची पाहण्यास मिळाली. गुप्त द्वार, हत्ती प्रस्तर, गड गणपती, चिलखती बुरुज पाहून झाल्यानंतर सर्वजण सदरेकडे परतले. त्यानंतर या चमुने एक तासात गडउतार केले. या लहानग्यांचा सहभाग

विराज काळे, शिवतेज कांचन, मल्हार जेऊरकर, समर्थ धाकपाडे, नरेंद्र डोंगरे, निरंजन विभूते, प्रथमेश चिडगुंपी, यशराज करजगी, साई हनणे, राकेश धाकपाडे, प्रशांत कांचन, शिवाजी सुरवसे, रवी काळे, शुभम विभूते, निमिष सुतार, देविदास कदम, विनायक ढेपे, सोमानंद डोके, रामलिंग चोरघडे, महादेव डोंगरे, डॉ. सुनिल पिसके सहभागी झाले होते. आजीने सांगितलेला किल्ला पाहिला

नेहमी मी गडाबद्दलच्या गोष्टी आजीकडून ऐकत होतो. मात्र पहिल्यांदाच गडावर जाण्याची संधी मिळाली. आधी थोडा थकलो. मात्र नंतर थकवा निघून गेला.

-शिवतेज कांचन, इयत्ता चौथी गड पाहण्याची मोठी उत्सुकता

ेजेव्हा गड चढण्यास सुरुवात केली. तेव्हा गडाच्या वरील भागात काय आहे, याची उत्सुकता वाटत होती. वर गेल्यानतर आम्ही संपूर्ण किल्ला पहिला. खूप मज्जा आली.

-समर्थ धाकपाडे, इयत्ता पाचवी

Web Title: The fourth and fifth children's company did what they heard in the story, sir