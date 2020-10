भारतीय महिला विकास मंचतर्फे सोलापुरात मोफत आरोग्य तपासणी 

सोलापूर : कोरोना महामारीचा सामना करत असताना प्रत्येक नागरिकांनी आपली व आपल्या कुटूंबाची काळजी घेणेच महत्वाचे आहे. कोरोना महामारीमध्ये शासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन सर्वांनी करावे असे आवाहन बालरोग तज्ज्ञ डॉ. आबिद अली यांनी केले. भारतीय महिला विकास मंच सोलापूर, लायन्स क्‍लब ऑफ सोलापूर क्‍लासिक व लिओ क्‍लब ऑफ सोलापूर क्‍लासिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने किडवाई चौकातील दारूश शिफा मदर हॉस्पिटलमध्ये झालेल्या मोफत आरोग्य तपासणी शिबिरात ते बोलते होते. यावेळी जमियते उलमा हिंदेचे अध्यक्ष मौलाना इब्राहीम, नगरसेवक हाजी तौफिक हत्तुरे, नगरसेविका वाहिदाबानो शेख, डॉ. निकहत सय्यद, डॉ. सरफराज सय्यद, डॉ. शमीम काझी, डॉ. रफीक सय्यद, डॉ. पागा, डॉ. समीन काझी, समाजसेवक महिबूब कुमठे, प्रा. रियाज वळसंगकर, आसिफ इक्‍बाल, शब्बीर शेख यांची प्रमुख उपस्थिती होती. डॉ. आबिद अली म्हणाले, बाहेर पडताना मास्कचा वापर प्रत्येकाने करावा. सोशल डिसटन्स ठेवून सगळे व्यवहार करावेत. मौलाना इब्राहीम म्हणाले, कोरोना महामारीमध्ये प्रत्येक सामाजिक संस्था, हॉस्पिटल यांनी अशा प्रकारचे मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर ठेवावे. या शिबिरांच्या माध्यमातून गरीबांची वेळेवर आरोग्य तपासणी होऊन त्यांच्यावर योग्यवेळी उपचार करता येतील. सोलापुरात ठिकठिकाणी अशाच प्रकारचे मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर व्हावे अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. शिबिर यशस्वी करण्यासाठी जुबेर शेख, अलीशेर पटेल, नदीम यांनी परिश्रम घेतले. सूत्रतांचालन व आभार आसिफ इक्‍बाल यांनी केले.

Web Title: Free health check up in Solapur by Bharatiya Mahila Vikas Manch