वारंवार लागणाऱ्या आगीत जैवविविधतसह पक्षीही होत आहेत बाधित 

सोलापूर : अवघे 350 चौ.कीमी. वनक्षेत्र लाभलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील माळराने ही विशेषत: पक्षी व सरपटणाऱ्या प्राण्यासांठी समृद्ध अधिवास आहे. या माळरानावरील गवताळ जमीनवर कोणत्या कोणत्या कारणामुळे वारंवार लागणाऱ्या आगीत वन्यजीवांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. याबद्दल पक्षीतज्ज्ञ डॉ. व्यंकटेश मेतन यांनी सांगितले की, मागील पंधरा दिवसांत जिल्ह्यातील राळेरास, नान्नज, उपळाई बुद्रुक, पानगाव तसेच माढा- शेटफळ रस्त्याच्या दुतर्फा लावण्यात आलेली वृक्षसंपदा आगीत भस्म झाली आहे. नान्नज अभयारण्यात लागलेल्या आगीत मोठ्या प्रमाणात वन्यजीवांचे नुकसान झाले आहे. अभयारण्यास लागलेल्या आगती वन्यजीव व पक्षी यांचे नुकसान होते. विशेषत: सरपटणारे प्राणी, ससे, खोकड, यांच्या बिळातील लहान लहान प्राणी या आगीत बळी पडतात. झुडपवर्गीय छोट्या वृक्षांचा संपूर्ण नाश होतो. अशा काटेरी झुडपात अनेक पक्ष्यांची घरटी असतात. ही जळून भस्म होतात. अनेक प्रकारच्या घोरपडी, नवनविन प्रजातीच्या पाली यामध्ये नष्ट होतात. पक्षीप्रेमी राजकुमार कोळी यांनी सांगितले की,उन्हाळ्यामुळे वारंवार आगीच्या घटना घडत आहेत. या घटना टाळणे आवश्‍यक आहे. अभयारण्य शेजारी शेतकरी, प्रतिष्ठीत नागरीक स्थानिक पातळीवरील पर्यावरणप्रेमी तरुणांचे समाजमाध्यमातून गट बनवावेत. आगीची घटना घडताच त्वरीत आग विझवण्यात यावी यामुळे मोठ्या प्रमाणात होणारे नुकसान टळेल. पक्षीप्रेमी पंकज चिंदरकर यांनी सांगितले की, वन्यजीव व वृक्षसंपदेचे जतन करणे हे सामजिक वनीकरण व वन्यजीव विभागाची संयुक्त जबाबदारी आहे. जाळरेषा आखणे. त्या शास्त्रीय पद्धतीने केल्या आहेत की नाही याची वरिष्ठांकडून खात्री करणे आवश्‍यक आहे. यामुळे आगीवर नियत्रंण मिळवता येईल. उपवनसंरक्षक धैर्यशील पाटील यांनी सांगितले की, वनविभागाकडून वारंवार सूचना देण्यात येत आहेत. सूचना फलकही लावण्यात आले आहेत. पेटत्या सिगारेट रस्त्याच्या बाजूला टाकणे. वनक्षेत्राशेजारील शेतकऱ्यांकडून हलगर्जीपणा होणे यामुळे अशा घटना घडत आहेत. अशा घटना रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. .................................

मागील पंधरा दिवसातील आगीच्या घटना

सोमवारी (ता. 15) पानगाव (ता. बार्शी) येथे वनक्षेत्राला आग

रविवारी (ता.14) राळेरास (ता. बार्शी) येथील धामणगाव रोड व परिसरात 20 हेक्‍टरवर वनक्षेत्रास आग

रविवारी (ता.14) दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास उपळाई बुद्रुक ते चिंचोली रस्त्यावर असलेल्या मोठ्या घनदाट जंगलातील गवताला आग

रविवारी ( ता. 7 मार्च) नान्नज (ता. उत्तर सोलापूर) येथील माळढोक पक्षी अभयारण्याला आज सकाळी साडेदहाच्या सुमारास आग लागली. या आगीमध्ये अभयारण्याचे जवळपास 18 हेक्‍टर क्षेत्र जळून खाक झाले.

शनिवारी ( ता. 6 मार्च) माढा-शेटफळ रस्त्याच्या दुतर्फा सामाजिक वनीकरण विभागाच्यावतीने लावण्यात आलेली झाडे जाळून टाकली जात असल्याचे निदर्शनास येत असून, संबंधित विभागाकडून याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

काही दिवसांपूर्वी सिद्धेश्‍वर वनविहारातील डोणगाव रोडच्या बाजूने लागलेल्या आगीत मोठ्या प्रमाणात राखीव जंगल भस्म झाले आहे. संपादन : अरविंद मोटे

Web Title: Frequent fires are affecting birds as well as biodiversity