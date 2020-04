रेड झोनमुळे "या' उद्योगांचे भवितव्य अधांतरी 

सोलापूर : कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशात 22 मार्चपासून लॉकडाउन सुरू आहे. प्रारंभी 14 एप्रिलपर्यंत असलेले लॉकडाउन 3 मेपर्यंत वाढवण्यात आले. त्यामुळे येथील विविध उद्योग बंद असून, त्यातील कामगारांवरही बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. त्यातच शहर-जिल्ह्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची वाढती संख्या ही येथील उद्योगांसाठी डोकेदुखी ठरत असून, रेड झोनमुळे उद्योग सुरू होण्याच्या मार्गात अडथळे येतील की सवलती मिळतील, याचा नेम नसल्याने भवितव्य अधांतरीच आहे. 3 मेनंतर लॉकडाउन उठेल व उद्योग सुरू होतील का, याकडे आता उद्योजकांमध्ये लक्ष लागले आहे. हेही वाचा - पीपीई किट निर्मितीच अडकली "रेड झोन'मध्ये; दिवसा पाच हजारांचे लक्ष्य, उत्पादन मात्र फक्त 300 उद्योजकांना आता उत्पादनांची चिंता

गेल्या 40 दिवसांपासून येथील वस्त्रोद्योग, विडी उद्योग, औषध, केमिकल कारखाने व फौंड्री उद्योग बंद अवस्थेत आहेत. यातील जीवनावश्‍यक औषध व केमिकल कारखान्यांना उत्पादन निर्मितीला परवानगी होती; मात्र 12 एप्रिल रोजी कोरोनाबाधित रुग्ण आढळला व त्यानंतर रुग्णांची संख्या वाढत गेल्याने जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी 20 एप्रिलपासून "सुपर कर्फ्यू' लागू केला. त्यामुळे औषध व केमिकल या अत्यावश्‍यक उद्योगांवरही संक्रांत आली. कामगारांची वाहतूक न करता कारखाना परिसरातच कामगारांची राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था करून उत्पादन घेण्याची अट घालण्यात आल्याने अनेक उद्योजकांना आता उत्पादनांची चिंता लागली आहे. कारण, कामगारांची तशी सोय करणे अवघड आहे व केली तरी कामगार कोरोनाच्या भीतीने कामावर येण्यास तयार नाहीत. विडी उद्योग नुकसान भरून काढण्याचा करणार प्रयत्न

शहरातील रुग्णसंख्या सोमवारपर्यंत 65वर पोचल्याने अक्कलकोट रोड एमआयडीसी येथील सर्वच उद्योग सुरू होण्याच्या आशा मावळल्या. केंद्र व राज्य शासनाचे उद्योग सुरू करण्याचे धोरण 3 मे रोजीच्या लॉकडाउननंतर स्पष्ट होणार आहे. तोपर्यंत शहरातील कोरोना रुग्णांच्या संख्येत घट होऊन उद्योग सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होईल का, याकडे उद्योजकांचे लक्ष लागले आहे. लॉकडाउनपासून बंद असलेल्या विडी उद्योगाची रोजची दोन ते सव्वादोन कोटींची उलाढाल ठप्प झाली आहे. शहरात 14 विडी कंपन्या असून, त्यांच्या 115 ब्रॅंचेसमध्ये जवळपास 50 ते 55 हजार कामगार आहेत. हातावर पोट असलेल्या या कामगारांचा रोजगार कोरोनामुळे बुडाला आहे. विडी उद्योजकांसह कामगारही 3 मेची वाट पाहात आहेत. कारण, लॉकडाउनच्या कालावधीत झालेले नुकसान दुप्पट काम करून भरून काढण्याचे ध्येय उद्योजकांनी बाळगले आहे. यंत्रमाग उद्योग रुळावर येण्यास लागणार खूपच अवधी

येथील यंत्रमाग उद्योगात 650 कारखानदार असून, 12 हजार लूम आहेत. बॅक प्रोसेससह यंत्रमागावर वस्त्र विणणारे अशी एकूण कामगारांची संख्या 40 हजार आहे. कोरोनामुळे रोजच्या चार कोटींच्या उलाढालीवर परिणाम झाला आहे. उत्पादनातील 20 ते 25 टक्के मजुरीचा हिस्सा हा कामगारांचा असतो. त्यामुळे कारखानदारांना तीन कोटी तर कामगारांना दररोजचे एकत्रित उत्पन्न एक कोटींचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. लॉकडाउननंतर हा उद्योग सुरू झाल्यानंतरही रुळावर येण्यास खूप अवधी लागणार असल्याने उद्योजकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. लॉकडाउननंतर काही उद्योग उभारतील

शेतीखालोखाल रोजगार देणाऱ्या बांधकाम व्यवसायातील अनेक बांधकामे रखडली आहेत. त्यामुळे बिल्डरांचा पैसा यात गुंतला आहे. या क्षेत्रातील अनेक कामगार परराज्यातील असून, निम्मे त्यांच्या राज्यांना गेली आहेत, तर जे येथे आहेत, ते लॉकडाउननंतर जायच्या तयारीत आहेत. यामुळे बांधकाम क्षेत्राला रुळावर येण्यास खूप अवधी लागणार आहे. त्याचबरोबर या व्यवसायाला पूरक खडी, वाळू, सिमेंट, स्टील सप्लायर्सवरही गंडांतर आले आहे. एकूणच, लॉकडाउननंतर काही उद्योग उभारतील तर काही उद्योगांना वेळ लागेल, हे मात्र नक्की.

Web Title: The future of industries in Solapur will be decided after May 3