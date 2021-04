नांदेड, औरंगाबाद, लातूरमधील सात महिलांनी तयार केली गॅंग ! बस, रिक्षातील प्रवाशांना लुटायच्या; पण...

सोलापूर : रिक्षा आणि बसमधून सहप्रवासी म्हणून प्रवास करत असताना गर्दीचा फायदा घेऊन सोने, रोकड लंपास करणाऱ्या टोळीला विजापूर नाका पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यात औरंगाबाद, नांदेड, लातूर येथील सात महिलांचा समावेश असून त्या मागील काही महिन्यांपासून सोलापुरातच वास्तव्यास असल्याची बाब पोलिस तपासात समोर आली आहे. सिंदगीहून (ता. कलबुर्गी) विजयालक्ष्मी बिराजदार या 31 मार्च रोजी मुलीसह बसने सोलापूरकडे येत होत्या. दुपारी 12 वाजता बस टाकळी येथे थांबली. त्यावेळी पाच महिला बसमध्ये चढल्या आणि त्यांच्या आसनाजवळ येऊन थांबल्या. अर्ध्या तासात बस सैफूल येथे आली. बिराजदार या खाली उतरत असताना गर्दीचा फायदा घेऊन त्या महिलांनी त्यांच्या बॅगमधून सोन्याचा हार काढून घेतला. तर बॅंकेतून 50 हजार रुपये काढून रिक्षातून घरी जाताना एका व्यक्‍तीजवळील रोकड काही महिलांनी लंपास केल्याचीही घटना काही दिवसांपूर्वी घडली होती. या दोन्ही तक्रारी विजापूर नाका पोलिसांत दाखल झाल्या होत्या. खबऱ्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, काही अनोळखी महिला सैफूल चौक येथे आल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यावेळी पोलिसांनी सापळा लावून त्यांना पकडले. त्यांच्याकडे चौकशी केल्यानंतर त्यांनी चोरी केल्याचे कबूल केले आहे. त्यानुसार पोलिसांनी यस्सरी शिवा परकलालू (मूळ गाव रा. पालडेरी, नांदेड), शारदा कृष्णा गाजू, शांती कृष्णा गाजू, ज्योती राजू गाजू (मूळ गाव रा. इब्रामपटलम, औरंगाबाद), राधा राकेश पदमशाली (रा. अशोक नगर, उदगीर, लातूर), मिल्की विशाल परकलालू, मंजू दावीद परकलालू (रा. माळडेरी, नांदेड) यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांच्याकडून एकूण 94 हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. ही कारवाई वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक उदयसिंह पाटील, पोलिस निरीक्षक अजय जगताप, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शीतलकुमार कोल्हाळ, संजय मोरे, श्रीरंग खांडेकर, राजकुमार तोळनुरे, शावरसिद्ध नरोटे, प्रकाश निकम, अजाज बागलकोटे, आलम बिराजदार, इम्रान जमादार, अनिल गवसाने, लखन माळी, शिवानंद भिमदे, विशाल बोराडे, आतिश पाटील, वैशाली मोरे, वर्षा चव्हाण, अश्‍विनी ठोंबरे यांच्या पथकाने केली. पाच विधीसंषर्घग्रस्त मुलांनी केली चोरी

शहरातील पुष्कर हॉटेलमध्ये शिरून चोरट्यांनी संगणक, दारू असा 14 हजार 500 रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेला होता. त्याचाही तपास विजापूर नाका पोलिसांनी लावला आहे. या गुन्ह्यातील पाचही संशयित आरोपी विधीसंघर्षग्रस्त बालके असल्याचे समोर आले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

