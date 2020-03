महापौरांच्या पत्राला आयुक्तांनी दिले `हे ` उत्तर

सोलापूर ः कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेची सर्वसाधारण सभा घेता येईल का नाही या संदर्भात महापौर श्रीकांचना यन्नम यांनी आयुक्त दीपक तावरे यांच्याकडे अभिप्राय मागितला होता. त्यानुसार आयुक्तांनी महापौरांचे पत्र सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवले होते. कोरोना विषाणूचा संसर्ग होऊ नये यासाठी गर्दी टाळावी अशा सूचना केंद्र व राज्य शासनाने दिल्या आहेत. त्यानुसार सर्वसाधारण सभा घेऊ नये, असा अभिप्राय सामान्य प्रशासन विभागाने आयुक्तांकडे पाठविला होता. त्यानुसार आयुक्तांनीही सभा घेऊ नये, असा अभिप्राय महापौरांकडे पाठविला आहे. आयुक्तांनी पाठविलेल्या पत्रानुसार आता २० मार्चची सभा रद्द झाल्यासंदर्भातील आदेश महापौरांकडून अपेक्षित आहे. ई मेलद्वारे मांडा आपल्या तक्रारी

नागरिकांनी महापालिकेसंदर्भातील तक्रारी किंवा निवेदने आता ई मेलद्वारे पाठविण्याचे परिपत्रक आयुक्तांनी काढले आहे. निवेदन किंवा कामासाठी कार्यालयात गर्दी करू नये, असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे. त्यामुळे नागरिकांची वर्दळ कमी होण्यास मदत होणार आहे.

