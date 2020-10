अकलूजच्या सहकारमहर्षी कारखान्याच्या सभासदांसाठी आनंदाची बातमी; दिवाळीसाठी मिळणार 216 रूपयांचा हप्ता 

अकलूज (सोलापूर) : सहकारमहर्षी कारखाच्यावतीने दिवाळीनिमित्त प्रतिटन 216 प्रमाणे हप्ता शनिवार (ता. 10) रोजीपर्यंत ऊस उत्पादकांच्या खात्यावर वर्ग करणार असून कारखान्याच्या वतीने 50 बेडचे कोवीड रूग्णालयही उभारले असल्याची माहिती अध्यक्ष जयसिंह मोहिते-पाटील यांनी दिली.

सहकार महर्षि शंकरराव मोहिते पाटील सहकारी साखर कारखान्याचा 2020-21 चा ऊस गळीत हंगामाचा बॉयलर अग्निप्रदिपन समारंभ मार्गदर्शक संचालक विजयसिंह मोहिते-पाटील यांचे प्रमुख उपस्थितीत अध्यक्ष जयसिंह मोहिते-पाटील यांचे हस्ते पार पडला. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी श्री सत्यनारायण महापूजा संचालक लक्ष्मण शिंदे व हेमलता शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आली. कारखान्याने चालू गळीत हंगामात 12 लाख 50 हजार मेट्रिक टन ऊस गाळप करण्याचे उद्दिष्ठ असून प्रति दिवशी आठ हजार मेट्रिक टनापेक्षा जास्त ऊस गाळप करण्यासाठीची यंत्रप्रणाली कार्यान्वित केली आहे. ऊस तोडणी वाहतूक यंत्रणा सज्ज असून सर्व सभासद व बिगर सभासद यांनी नोंद दिलेला व बिगर नोंदीचा सर्व ऊस कारखान्यास देवून सहकार्य करावे, असे आवाहन कार्यकारी संचालक राजेंद्र चौगुले यांनी केले.

यावेळी उपाध्यक्ष प्रकाश पाटील, संचालक नामदेव ठवरे, सुरेश पाटील, धनंजय चव्हाण, शंकरराव माने-देशमुख, विजय माने-देशमुख, विजयकुमार पवार, मिलिंद कुलकर्णी, राजेंद्र मोहिते, महादेव घाडगे, विश्वास काळकुटे, चांगदेव घोगरे, भारत फुले, भीमराव काळे, बाबूराव पताळे, सतिश शेंडगे, रावसाहेब पराडे, संचालिका कमल जोरवर, कामगार संचालक धनंजय एकतपुरे व इतर मान्यवर धनंजय दुपडे, विनायक केचे, भिमराव रेडे, धनंजय दुफ्डे, अनिलराव कोकाटे, रामचंद्र ठवरे, नामदेव चव्हाण, चंद्रशेखर दुरापे, मारुती घोडके, अमरसिंह माने-देशमुख, दिलीप घुले, कारखान्याचे सभासद, सर्व खातेप्रमुख व कर्मचारी आदी उपस्थित होते. संपादन : वैभव गाढवे

Web Title: Good news for members of Akluj Sahakar Maharshi sugar factory Rs 216 installment for Diwali