उशिराने का होईना अखेर पाच कोटी यात्रा अनुदानाचा आदेश निघाला ! 

पंढरपूर (सोलापूर) : आषाढी एकादशी दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते नगराध्यक्षांकडे यात्रा अनुदानाचा पाच कोटींचा प्रतिकात्मक धनादेश देण्यात आला होता. परंतु, चार महिने उलटून गेले तरी देखील हा निधी प्रत्यक्षात नगरपालिकेला मिळाला नव्हता. कार्तिकी एकादशीच्या पूर्वसंध्येला शासनाने आज (बुधवारी) हा निधी पालिकेकडे वर्ग करण्याविषयी आदेश काढला आहे. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज पंढरपूरला शासकीय महापूजेला येण्यापूर्वी हा आदेश काढण्याविषयीची कार्यवाही केल्याने आर्थिक अडचणीत आलेल्या पालिकेला दिलासा मिळाला असून, कार्तिकीची पालिकेला एक प्रकारे भेटच मिळाली आहे. यात्रा कर रद्द करून शासनाने राज्यातील काही नगरपालिकांना सहाय्यक अनुदान देण्याचा निर्णय काही वर्षांपूर्वी घेतलेला आहे. त्यानुसार पंढरपूर नगरपालिकेला अनेक वर्षे यात्रा अनुदान (सहाय्यक अनुदान) म्हणून एक कोटी रुपये शासनाकडून दिले जात होते. तीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यामध्ये वाढ करून पंढरपूर नगरपालिकेला पाच कोटी रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार दोन वर्षे वाढीव अनुदान मिळाले होते. परंतु, फडणवीस सरकारच्या काळातील सुमारे दीड कोटी आणि या वर्षीचे पाच कोटी अद्याप नगरपालिकेला मिळालेले नव्हते. दरम्यान, आषाढी एकादशी दिवशी श्री विठ्ठल - रुक्‍मिणीची शासकीय महापूजा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते झाली होती. त्या वेळी पूजेनंतर मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या हस्ते यात्रा अनुदानाचा प्रतिकात्मक धनादेश नगराध्यक्षा साधना भोसले व मुख्याधिकारी अनिकेत मानोरकर यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात आला होता. त्यामुळे आठ - पंधरा दिवसांत हा निधी पालिकेकडे वर्ग होईल, अशी आशा पालिका प्रशासनाला होती. परंतु त्यानंतर देखील निधी पालिकेकडे वर्ग झाला नव्हता. त्यामुळे पालिकेला आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागत होते. पालिका प्रशासनाने या संदर्भात अनेक वेळा पत्रव्यवहार करून निधी देण्याविषयी मागणी केली होती; परंतु शासन स्तरावर निर्णय होत नव्हता. अखेर आज चार महिन्यांनंतर शासनाचे नगरविकास विभागाचे सहसचिव पां. जो. जाधव यांनी पाच कोटी रुपयांचा निधी देण्याविषयी लेखी आदेश काढला आहे. कार्तिकी एकादशीच्या शासकीय महापूजेला पंढरपूरला येण्यापूर्वी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भात लक्ष घालून शासन निर्णय काढण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगण्यात आले. उशिराने का होईना परंतु निधीविषयी आदेश निघाल्याने पालिका प्रशासनाला दिलासा मिळाला आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

