मतांसाठी नात्यांचा आधार ! हॉटेल्स, ढाब्यांवर वाढतीय गर्दी 

सांगोला (सोलापूर) : ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये घराणे, भाव-भावकी, पै-पाहुणे व नातेसंबंध जोडून गावातील उमेदवार मतांसाठी आग्रह धरीत आहेत. मतांसाठी माहीत नसलेले नातेसंबंधही दृढ होताना दिसून येत आहे. तालुक्‍यातील 61 ग्रामपंचायतींपैकी पाच ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या होत्या. राहिलेल्या 56 गावांतील उमेदवार मतांसाठी घरोघरी फिरत आहेत. सध्या गावाच्या आसपास असलेल्या हॉटेल्स, ढाब्यांवर मात्र गर्दी वाढू लागली आहे. तालुक्‍यातील 61 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी 30 डिसेंबर अखेर 239 प्रभागातील 659 जागांसाठी तब्बल 2596 इच्छुकांनी 2600 उच्चांकी अर्ज दाखल केले होते. छाननीत 13 अर्ज नामंजूर ठरले तर 2587 अर्ज मंजूर झाले होते. दरम्यान, तालुक्‍यातील 61 ग्रामपंचायतींपैकी 18 ग्रामपंचायतींच्या एकूण 65 जागा बिनविरोध झाल्या आहेत. तालुक्‍यातील तिप्पेहळ्ळी, मेथवडे, वाटंबरे, चोपडी व गायगव्हाण पाच ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या आहेत. तालुक्‍यातील 61 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी अर्ज माघारी घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी मंजूर 2587 अर्जांपैकी 1253 जणांनी माघार घेतल्याने 56 ग्रामपंचायतींच्या 604 जागांसाठी 1279 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. या निवडणुकीत सध्या गावातील आपल्या पॅनेलनुसार उमेदवार, पॅनेल प्रमुख, गावातील प्रमुख नेतेमंडळी एकत्रित मिळून वॉर्ड रचनेनुसार मतदारांच्या घरोघरी जाऊन आपल्या पॅनेलला मतदान करावे, अशी विनंती करीत आहेत. तर महिला उमेदवार एकत्रित येऊन घरोघरी हळदी - कुंकवाचा कार्यक्रम केला जात आहे. त्यामुळे सध्या ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी प्रचाराला वेगात सुरवात झाली असली तरी घरी आलेल्या उमेदवारांना अनेजण समस्यायुक्त प्रश्न विचारून भेडसावून सोडत आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीमुळे गावाच्या आसपास असणारे हॉटेल्स, ढाब्यांवर गर्दी वाढू लागली आहे. प्रचारानंतर अनेकजण बाहेर जाऊनच जेवणावळी करत असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये अनेक ठिकाणी जोरदार लढती लागल्या आहेत. उमेदवार एक-एक मत गोळा करण्यासाठी वाटेल ते करीत आहेत. आपल्यालाच मते मिळण्यासाठी सध्या कोठून तरी नातेसंबंध जोडून त्यांचा आधार घेऊन मतांची भीक मागितली जात आहे. त्यामुळे मतांसाठी नात्यांचा आधार घेतला जात आहे. सोशल मीडियाचाही होतोय मोठा वापर

आपल्या पॅनेलच्या उमेदवारांचे किंवा वैयक्तिक आपलेच फोटो टाकून त्याआधारे गाण्यांचा वापर करून सध्या फेसबुक, व्हॉट्‌सऍप व इतर सोशल मीडियामधूनही ग्रामपंचायत निवडणुकीचा प्रचार केला जात आहे. अनेक जण दररोज वेगवेगळ्या क्‍लृप्त्या, शेरोशायरी, फोटो टाकून निवडणुकीचा माहोत निर्माण करत असून, मतदारांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

