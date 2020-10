राज्यातील भुजलाचे होणार मुल्यांकन, केंद्र सरकारला जाणार महाराष्ट्राचा अहवाल 

सोलापूर : पाण्याच्या शोधात काही ठिकाणी हजार फुटापर्यंत बोअर घेण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये सद्य स्थितीला किमान पाचशे फुटाच्या आत बोअरला पाणी लागत नाही. महाराष्ट्रातील भुजलाची काय स्थिती आहे? याची माहिती आता राज्य सरकार केंद्र सरकारला सादर करणार आहे. महाराष्ट्रातील भुजलाचे मुल्यांकन करण्यासाठी राज्य सरकारच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने तज्ज्ञांची मुल्यांकन समिती नियुक्त केली आहे. केंद्र सरकारच्या जल संसाधन, नदी विकास व गंगा पुर्नजिवन विभागाने याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार 2015 च्या जीईसी मेथडॉलाजीचा अवलंब करुन ही समिती काम करणार आहे. महाराष्ट्रातील भुजल मुल्यांकन पध्दतीनुसार 2019-20 या वर्षातील भुजलाचे मुल्यांकन केले जाणार आहे. महाराष्ट्राच्या भुजलाच्या स्थितीत नेमका कोणता बदल झाला आहे? त्याची नोंदही ही समिती घेणार असून याबाबतचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला जाणार आहे. सध्या वापरण्यात येणाऱ्या भुजलाचेही मुल्यांकन केले जाणार आहे. राज्यातील भुजलाची स्थितीबद्दल केंद्र सरकारला अहवालाच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्यातील भुजल वापरावर काही निर्बंध येण्याची शक्‍यता आहे.

