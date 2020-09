सोलापुरात कोरोना बाधितांचा उच्चांक, एकाच दिवशी 534 बाधित 

सोलापूर : सोलापूर शहर व जिल्ह्यात कोरोना दाखल झाल्यापासून एकाच दिवशी सर्वाधिक बाधित आढळण्याचा उच्चांक आज घडला आहे. महापालिका हद्दीत 72 तर ग्रामीण भागात 462 बाधित आढळल्याने आज जिल्ह्याच एकूण आकडेवारीत 534 बाधितांची भर पडली आहे. पाचशे पेक्षा अधिक बाधित एकाच दिवशी आढळण्याची घटना पहिल्यांदाच घडली आहे. ग्रामीणमधील 13 तर महापालिका हद्दीतील 1 अशा एकूण 14 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचेही आजच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. महापालिका हद्दीतील बाधितांची संख्या 7 हजार 32 तर ग्रामीण भागातील बाधितांची संख्या 13 हजार 672 झाल्याने बाधितांची एकूण संख्या 20 हजार 704 झाली आहे. महापालिका हद्दीतील 427 तर ग्रामीण भागातील 395 अशा एकूण 822 जणांचा कोरोनामुळे आतापर्यंत मृत्यू झाला आहे. कोरोना चाचणीचे 224 अहवाल अद्यापही प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये महापालिका हद्दीतील 99 तर ग्रामीण भागातील 125 अहवालांचा समावेश आहे. ग्रामीण भागातील 9 हजार 294 तर महापालिका हद्दीतील 5 हजार 870 असे एकूण 15 हजार 164 जण आतापर्यंत कोरोना मुक्त झाले आहेत. रुग्णालयात सध्या 4 हजार 718 जणांवर उपचार सुरु आहेत. त्यामध्ये महापालिका हद्दीतील 735 तर ग्रामीण भागातील 3 हजार 983 रुग्णांचा समावेश आहे.

