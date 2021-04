सोलापूर : शहर-जिल्ह्यात सद्य:स्थितीत साडेनऊ हजारांहून अधिक रुग्णांवर विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत. त्यातील दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक रुग्णांना दररोज एक रेमडेसिव्हीर इंजेक्‍शनचा डोस द्यावा लागत आहे. मात्र, मागील दोन दिवसांत जिल्ह्याला केवळ 953 इंजेक्‍शन्स मिळाले आहेत. इंजेक्‍शनचा तुटवडा नाही, हा जिल्हाधिकाऱ्यांचा दावा आज खोटा ठरला आणि दुपारनंतर इंजेक्‍शन संपल्याचा अनुभव अनेकांना आला. शहरात दररोज सरासरी तीनशे तर ग्रामीणमध्ये दररोज आठशे ते साडेआठशे रुग्ण वाढत आहेत. चिंतेची बाब म्हणजे, शहर - जिल्ह्यात दररोज 15 पेक्षा अधिक रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू होत आहे. उपचारासाठी विलंबाने रुग्णालयात दाखल होणाऱ्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. त्यामुळे संबंधित रुग्णांना किमान पाच ते सहा दिवस रेमडेसिव्हीरचा डोस देण्याचा आग्रह खासगी डॉक्‍टर धरत असल्याची चर्चा आहे. त्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकाचवेळी पाच- सहा इंजेक्‍शन लिहून न देता दररोज एक, या प्रमाणात इंजेक्‍शनची मागणी करावी, असे आवाहन खासगी डॉक्‍टरांना केली. मात्र, परिस्थिती "जैसे थे'च आहे. ज्या रुग्णालयात कोरोना रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत, त्याच ठिकाणी इंजेक्‍शन मिळेल असे वारंवार प्रशासनाने स्पष्ट केले. मात्र, प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच असून अनेक ठिकाणी इंजेक्‍शन पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने आता पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे, विभागीय आयुक्‍त सौरभ राव यांना विनंती करून पुरेशा प्रमाणात इंजेक्‍शन मिळावेत, अशी मागणी केली आहे. विभागीय आयुक्‍तांकडे मागणी

शहरात व ग्रामीण भागातील ज्या खासगी रुग्णालयात कोरोनाचे रुग्ण उपचार घेतात, त्या रुग्णालयातूनच रेमडेसिव्हीर इंजेक्‍शन उपलब्ध होईल. इंजेक्‍शनची मागणी वाढू लागल्याने पुरेशा प्रमाणात रेमडेसिव्हीर उपलब्ध व्हावेत, अशी मागणी विभागीय आयुक्‍तांकडे केली आहे.

निवासी उपजिल्हाधिकारी सध्या 280 रुग्णांवर उपचार

श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात सध्या 280 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. एखादा रुग्ण सौम्य लक्षणे असताना सिरियस होऊ लागला, तर त्याला रेमडेसिव्हीरची गरज लागते. सध्या सर्वोपचार रुग्णालयात 92 रुग्णांवर ते इंजेक्‍शन चालू असून पुरेशा प्रमाणात इंजेक्‍शन उपलब्ध आहेत.

अधिष्ठाता, सर्वोपचार रुग्णालय, सोलापूर खासगी रुग्णालये अधिग्रहित केली जात आहेत

रुग्णसंख्या वाढू लागल्याने प्रत्येक तालुक्‍यात कोरोना रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालये अधिग्रहित केली जात आहेत. जानेवारी - फेब्रुवारीत कोरोनाची लाट ओसरल्याने इंजेक्‍शनची निर्मिती कमी प्रमाणात केली जात होती. आता रुग्ण अचानक वाढू लागल्याने सबंध महाराष्ट्रातच इंजेक्‍शन कमी पडू लागले आहेत. 20 एप्रिलनंतर तुटवडा भासणार नाही.

जिल्हा शल्यचिकित्सक, सोलापूर शहरातील 44 खासगी रुग्णालयांत उपचार

शहरातील 44 खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोना रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. रुग्णांच्या गरजेनुसार आगामी काळात त्यात वाढ केली जाईल. ज्या रुग्णालयात कोरोना रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत, त्याच ठिकाणी रेमडेसिव्हीर इंजेक्‍शन उपलब्ध होणार असल्याने रुग्णांच्या नातेवाइकांनी इतरत्र फिरू नये. आज 39 रुग्णालयांना 341 इंजेक्‍शन्स दिले.

उपायुक्‍त, सोलापूर महापालिका सोलापूर जिल्ह्याची स्थिती खासगी कोरोना रुग्णालये : 89

एकूण ऍक्‍टिव्ह रुग्ण : 9551

रेमडेसिव्हीरची दररोजची मागणी : 1200 ते 1300

दोन दिवसांतील रेमडेसिव्हीर : 953 विभागीय आयुक्‍त, जिल्हाधिकारी, अन्न-औषध प्रशासन नॉट रिचेबल

सोलापूर शहर- जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागली आहे. मंगळवारी ग्रामीण भागात 925 रुग्ण आढळले असून धक्‍कादायक बाब म्हणजे 12 जणांचा कोरोनाने बळी घेतला. रुग्णांना वाचविण्याच्या हेतूने नातेवाइकांची रेमडेसिव्हीर इंजेक्‍शनसाठी वणवण सुरू आहे. नेमके रेमडेसिव्हीर मिळविण्याची प्रक्रिया काय, कुठे मिळते, याची माहिती बहुतेक लोकांना नाही. अशा परिस्थितीत इंजेक्‍शनचा तुटवडा आहे. यासंदर्भात विभागीय आयुक्‍त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना कॉल करूनही त्यांनी काहीच प्रतिसाद दिला नाही. तर ज्यांच्या अंतर्गत इंजेक्‍शनचा पुरवठा केला जातो, ते अन्न व औषध प्रशासनाचे उपायुक्‍त नामदेव भालेराव हे नॉट रिचेबल होते. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

