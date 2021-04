सोलापूर : कोरोना काळात डॉक्‍टरांनी देवदुताची भूमिका बजावली आहे. कोरोना बाधितांच्या सेवेसाठी महापालिकेकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने आठ महिन्यांपूर्वी 40 बीएएमएस डॉक्‍टरांची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्‍ती करण्यात आली. शासनाच्या निकषांनुसार त्यांना दरमहा 30 हजारांचे मानधन दिले जाते. मात्र, महापालिकेच्या तिजोरीतून त्यांना तब्बल 32 लाख रुपये अधिक दिल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. आता नव्याने नियुक्‍त होणाऱ्या त्याच डॉक्‍टरांना दरमहा 40 ऐवजी 30 हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. मात्र, निकषांनुसार आता नव्याने नियुक्‍त होणाऱ्या कंत्राटी डॉक्‍टरांना दरमहा 30 हजारांचे मानधन दिले जाणार आहे. मग, अगोदर 10 हजार वाढीव का दिले, असा प्रश्‍न पदाधिकारी उपस्थित करू लागले आहेत. मानधनाबाबत शासनाने आता परिपत्रक काढले

कंत्राटी बीएएमएस डॉक्‍टरांना दरमहा 30 हजारांचे मानधन देण्यासंबंधी शासनाने काही दिवसांपूर्वी निर्णय घेतला आहे. तत्पूर्वी, तसा नियम नसल्याने त्यांना 30 हजारांप्रमाणे मानधन वितरीत केले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातून कोरोनासंबंधीच्या जनजागृतीसाठी किती खर्चास मंजुरी होती आणि किती अधिक रक्‍कम खर्च झाली, याची माहिती घ्यावी लागेल.

- पी. शिवशंकर, आयुक्‍त, सोलापूर महापालिका कोरोना काळात अत्यावश्‍यक खर्चासाठी सत्ताधारी व विरोधकांनी प्रशासनाच्या कामकाजात कोणतीही आडकाठी आणली नाही. मात्र, महापालिकेतील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रभारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून मंजूर रकमेपेक्षाही अधिक खर्च केल्याची चर्चा आहे. सॅनिटायझर, एन-95 मास्क खरेदीच्या रकमाही वेगवेगळ्या दिसत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पाठविलेल्या फाईलवर त्यांनी सांगूनही आरोग्य विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केली नाही. त्यामुळे त्यांना पदावरून दूर करण्याच्या हालचाली सुरु केल्याचीही चर्चा आहे. तत्कालीन आरोग्याधिकारी डॉ. संतोष नवले, डॉ. शितलकुमार जाधव यांना पदावरून दूर करण्यामागे हीच कारणे असल्याचीही चर्चा सुरु झाली आहे. यासंदर्भात महापौर श्रीकांचना यन्नम, माजी सभागृहनेते सुरेश पाटील यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांनी कोरोना काळातील जनतेचा पैसा कसाही खर्च केला असल्यास त्याची निश्‍चितपणे चौकशी होईल, असे 'सकाळ'शी बोलताना स्पष्ट केले आहे. तर त्यामध्ये काही चुकीचे केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून ती रक्‍कम वसूल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. याबद्दल उपस्थित होतेय शंका महापालिकेने आयोजित केलेल्या स्पर्धांसाठी दहा हजारांचा खर्च मंजूर असतानाही त्यासाठी प्रशासनाकडून 80 हजार रुपयांचा खर्च करण्यात आला

कंत्राटी बीएएमएस डॉक्‍टरांना दरमहा 30 हजारांचे मानधन देण्याचा नियम, तरीही 40 डॉक्‍टरांना दिले दरमहा प्रत्येकी 40 हजारांचे मानधन

कोरोनासंबंधीच्या जनजागृतीसाठी पोस्टर, बॅनर लावण्याकरिता एक लाखांचा खर्च मंजूर; तरीही अडीच लाखांचा केला खर्च

मास्क, सॅनिटायझरसह अन्य साहित्य खरेदीसाठी साडेचार कोटींचा खर्च मंजूर; अडीच कोटींच्या साहित्य खरेदी अनियमितता झाल्याची चर्चा

तत्कालीन आरोग्याधिकारी डॉ. शितलकुमार जाधव यांच्यानंतर 8 ऑक्‍टोबरला आले डॉ. बिरूदेव दुधभाते; तरीही खर्चाच्या फाईलवर प्रभारी आरोग्याधिकाऱ्यांची घेतली स्वाक्षरी

Web Title: How much is the honorarium for contract BAMS doctors? Criteria of 30 thousand per month, but 40 thousand given by the solapur Municipal Corporation