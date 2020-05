सोलापूर : ट्यूबलेस टायरची निर्मिती आणि सायकल वापरण्याचे प्रमाण कमी झाल्याने आधीच आमचा व्यवसाय कमी झाला होता. आता त्यात लॉकडाऊनमुळे आमचेच आयुष्य पंक्‍चर झाले आहे. आमच्या रोजच्या जीवनातील पंक्‍चर आता कोण काढणार....अशी विचारणा अनेक वर्षांपासून सायकलचे पंक्‍चर काढण्याचा व्यवसाय करणारे कारागिर विश्‍वनाथ कांबळे व सुरेश कांबळे यांनी केली. दिवसभरात सायकलचा पंक्‍चर काढणे, किरकोळ दुरुस्ती करणे, सर्व्हिसिंग करणे, रिंगचा आउट काढणे, टायर, ट्यूब बदलणे आदी कामे करताना दिसतात. चर्मकार समाजबांधवांप्रमाणेच सायकल कारागिरांच्या विविध समस्या आहेत. त्या सोडविण्यासाठी कोणीही प्रयत्न करताना दिसत नाही, अशी खंत ते व्यक्त करतात. एखाद्या चौकात किंवा भिंतीच्या आडोशाला पत्र्याची पेटी ठेवायची. तिच्यात दोन चार पाने, ऑईलची बॉटल, रिंग पाना, दोन चार फाटके ट्यूब टायर लावले, की झाले सायकल दुरुस्तीचे दुकान. मात्र, नवख्या कारागीराला सहजासहजी जागा उपलब्ध होत नाही. त्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. संबंधित मालक त्रास देतो. त्यामुळे बिऱ्हाड एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवावे लागते. सायकल वापरणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. त्या तुलनेत दुरुस्तीला येण्याचे प्रमाण कमी आहे.

सोलापूर - विश्वनाथ कांबळे पंक्चर काढतानाचे छायाचित्र टिपले आहे प्रमोद हिप्परगी यांनी.

वाढत्या महागाईमुळे ग्राहक सायकलचे स्पेअरपार्ट बदलण्यास फारसे इच्छुक नसतात. पंक्‍चरसाठी वीस रुपये, सर्व्हिसिंगचे 100, तर किरकोळ दुरुस्तीचे प्रसंगानुरूप पैसे आकारतात. परंतु, ट्यूब, टायरच्या किमती वाढल्याने बहुतांश नागरिक पंक्‍चर काढण्यावर भर देतात. पंक्‍चरचे वीस रुपये देण्यास अनेकजण का- कू करतात. ग्राहक आले तर दिवसभरात 250 ते 300 रुपये मिळतात. त्यातून रोजचा उदरनिर्वाह करणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. सध्या लॉकडाऊनमुळे महिना-दीड महिनाभर बसूनच होतो. गेल्या आठवड्यापासून सवलत मिळाली. त्यानुनसार सकाळी नऊ ते दुपारी एक वाजेपर्यंत जितके ग्राहक येतील तितक्‍यांचे पंक्‍चर काढणे, सायकल दुरुस्त करून देणे ही कामे करीत आहोत, असे या कारागिरांनी सांगितले. सायकल कारागिरांना आरोग्याच्या समस्या भेडसावत आहेत. त्यात वारंवार पंप मारावा लागत असल्याने छातीचा त्रास सुरू झाला. वेळेवर औषधोपचार घेतल्याने आता बरे वाटते. डॉक्‍टरांनी विश्रांतीचा सल्ला दिला होता. मात्र, आराम करून कसे भागणार? पोट भरण्यासाठी पैसे, तर कमवावे लागतीलच ना? त्यामुळे आजारी असलो, तरी दुकान सुरूच ठेवावे लागते. शासनाच्या कोणत्याच योजनेचा लाभ नाही

पावसाळ्यात पाऊस झोडपून काढतो, तर उन्हाळ्यात ऊन भाजून काढते. त्यासाठी ताडपत्रीचे छत तयार करतो. परंतु, ते पुरेसे ठरत नाही. एखाद्या वेळेस काही घटना घडल्यास पळापळ सुरू होते. अशा परिस्थितीत सर्व आवर -सावर करून सुरक्षित ठिकाण गाठावे लागते. अशा परिस्थितीत काही साहित्य जागेवरच राहून जाते. ते दुसऱ्या दिवशी पुन्हा खरेदी करावे लागते. सायकल कारागिरांना शासनाच्या कोणत्याच योजनेचा लाभ नाही, अशी खंत या कारागिरांनी व्यक्त केली. लॉकडाऊनमुळे आमचे आयुष्यच झाले "पंक्‍चर' (VIDEO) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157707152751973&id=5543689...

