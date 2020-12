चोपडी ग्रामपंचायत बिनविरोध झाल्यास देणार दहा लाखांचा निधी ! जाणीव ग्रुपची घोषणा 

सांगोला (सोलापूर) : ग्रामपंचायतीची रणधुमाळी सुरू झाली असून, अनेक गावांमधून इच्छुक गाठीभेटी, युत्या, आघाड्या करण्यासाठी धडपडत आहेत. चोपडी (ता. सांगोला) येथेही ग्रामपंचायत निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली असली तरी गावातील युवक मात्र ग्रामपंचायत बिनविरोध व्हावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत. यासाठी सर्वच पक्षांनी याबाबत गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी तरुणांमधून होत आहे. ग्रामपंचायत बिनविरोध झाल्यास गावातील तरुणांच्या एका संघटनेने गाव विकासाच्या कामासाठी दहा लाख रुपये देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. निवडणूक आयोगाने सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. येत्या काही दिवसांत चोपडी ग्रामपंचायत निवडणूक होणार आहे. प्रत्येक वेळी ही निवडणूक प्रचंड अटीतटीची होत आली आहे. पक्षीय युत्या तसेच भाऊ - भावकीतील आघाड्या, विरोध यामुळे गावात ग्रामपंचायत निवडणुकीमुळे एक वेगळेच वातावरण होत असते. गाव विकासासाठी सर्वांनी एकत्रित येऊन गावातील होणारा संघर्ष टाळणे आज तरुणांना महत्त्वाचे वाटत आहे. यंदाच्या निवडणुकीबाबत चोपडी परिसरातील अनेक युवकांना असे वाटते, की ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी. गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून कोरोना या महामारीमुळे अनेक कुटुंबांना त्रास सहन करावा लागला आहे. त्याचबरोबर मुसळधार पावसामुळे या परिसरातील बागायती क्षेत्राचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या सगळ्या परिस्थितीमुळे यंदाची निवडणूक ही बिनविरोध व्हावी, अशी युवकांची मागणी आहे. निवडणूक बिनविरोध झाली तर शासनाकडून गावासाठी बक्षीस मिळेल, त्याचबरोबर चोपडी येथील जाणीव ग्रुप यांच्याकडून गावासाठी दहा लाख रुपयांचा निधी दिला जाईल, अशी घोषणा ग्रुपच्या वतीने करण्यात आली आहे. गावातील सर्वच पक्षांतील पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत गांभीर्याने विचार करून येणारी निवडणूक ही बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी युवक वर्गातून केली जात आहे. गावाच्या विकासासाठी ज्या गोष्टी शक्‍य आहेत त्या आमच्या ग्रुपच्या माध्यमातून आम्ही सातत्याने करत आहोत. जर गावातील पुढाऱ्यांनी ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध करण्याचे गांभीर्याने घेतल्यास आमच्या ग्रुपकडून गावाच्या विकासासाठी दहा लाख रुपयांचा निधी देण्याचे आम्ही जाहीर करीत आहोत.

- पोपट यादव,

अध्यक्ष, जाणीव ग्रुप, चोपडी संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

