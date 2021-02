सरपंच निवड हात वर करुनच ! एका जरी सदस्याने गुप्त मतदानाची मागणी केली तर...

सोलापूर : राज्यातील 12 हजार 334 तर सोलापूर जिल्ह्यातील 654 ग्रामपंचायतींच्या निवडणूका नुकत्याच पार पडल्या. निकालानंतर 30 दिवसांत सरपंच निवड होणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, ज्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाचा वाद न्यायालयात आहे, त्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची निवड न्यायालयाच्या आदेशानुसार केली जाणार आहे. कायद्यानुसार सरपंच निवड ही हात वर करूनच आवाजी मतदानाने केली जाते. परंतु, एखाद्या सदस्याने जरी मागणी केली तर गुप्त पध्दतीने मतदान घेणे क्रमप्राप्त आहे. उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव म्हणाले... कायद्यातील तरतुदीनुसार सरपंच निवडी हात वर करुनच

हात वर करुन सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या गटाला सिध्द करता येईल बहुमत

एखाद्या सदस्याने जरी मागणी केली, तरी गुप्त पध्दतीने मतदानाची आहे तरतूद

निवडणूक चालू असताना एखाद्या सदस्याने लेखी अर्ज केल्यास संबंधित निवडणूक अधिकारी जागेवरच निर्णय घेईल

एका सदस्याने गुप्त मतदानाची मागणी केली अन्‌ उर्वरित सदस्यांनी विरोध केला, तरीही गुप्त पध्दतीनेच मतदान घ्यावे लागेल जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची निवड यापूर्वी झाली आहे. मात्र, बार्शी तालुक्‍यातील ओबीसी महिला व सर्वसाधारण महिला या प्रवर्गातील संपूर्ण आरक्षण बदलले जाणार आहे. 22 फेब्रुवारीला आरक्षण सोडत आणि 26 फेब्रुवारीला सरपंच निवडी केल्या जाणार आहेत. दुसरीकडे उडगी व मुंडेवाडी (ता. अक्‍कलकोट) या गावांचे आरक्षण सोडत व सरपंच निवडी त्याच कालावधीत होणार आहेत. तर पंढरपूर तालुक्‍यातील 72 आणि सांगोला तालुक्‍यातील 61 ग्रामपंचायतींचे संपूर्ण आरक्षण बदलले जाणार आहे. 22 फेब्रुवारीला आरक्षण सोडत आणि 26 फेब्रुवारीला सरपंच निवडी होणार आहेत. मोहोळ, माढा, माळशिरस, दक्षिण सोलापूर या चार तालुक्‍यातील सरपंच निवडी 23 फेब्रुवारीला करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी यापूर्वीच काढले आहेत. त्यानुसार कार्यवाही केली जाणार असल्याची माहिती महसूल प्रशासनातील उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली. सरपंच आरक्षण चुकीचे पडल्याबद्दल काही गावातील सदस्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने न्यायालयाच्या निर्णयानुसार उर्वरित सरपंच निवडी नियोजित वेळेनुसारच होतील, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

