लॉकडाउनचा फटका; `य़ा` शहरातील कचरा संकलनात घट (VIDEO)

सोलापूर : कोरोना विषाणू प्रादुर्भावामुळे संचारबंदी व लॉकडाउन सुरू आहे. त्यामुळे शहरातील हॉटेल्स, खाद्यपदार्थ विक्रीच्या गाड्या आणि चौपाटी बंद असल्याने दैनंदिन कचऱ्याच्या प्रमाणात घट झाली आहे. पूर्वी सरासरी 270 ते 280 टन कचरा रोज जमा व्हायचा. त्याचे प्रमाण आता 230 ते 240 मेट्रिक टनावर आले आहे.

सोलापूर शहराच्या विविध भागात संकलित केलेला एकचा एकत्रित करताना कर्मचारी

संचारबंदीच्या कालावधीतही सोलापूर शहरात 225 घंटागाड्यांद्वारे दररोज 240 टन कचरा गोळा केला जात आहे. संचारबंदीच्या कालावधीत घरोघरी जाऊन कचरा घेतला जात आहे. घरगुती कचऱ्याचे प्रमाण कमी झाले नसले तरी औद्योगिक कचरा मात्र कमी झाला आहे. विशेषतः मोठे हॉटेल्स, चौपाटीवरील खाद्यपदार्थांच्या गाड्या, मधला मारुती परिसरातील फुलविक्रेत्यांची दुकाने बंद आहेत, त्यामुळे या ठिकाणी रोज जमा होणारा फुलांचा कचरा आता पूर्णपणे मिळेनासा झाला आहे.

घंटागाडीतील कचऱ्याचे वजन केले जाते

कर्मचाऱ्यांची संख्या केली कमी

संचारबंदीच्या कालावधीत कचरा उचलण्याचे वेळापत्रक निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार पहाटे सहापासून कचरा उचलला जात आहे. प्रत्येक घंडागाडीबरोबर वाहन, मुकादमासह दोन अतिरिक्त बिगारी नियुक्त केले होते. मात्र कोरोना प्रादुर्भावामुळे बिगाऱ्यांचे काम थांबविण्यात आले आहे. पूर्वी हे बिगारी नागरिकांकडून कचरा हाती घेऊन ते ओला व सुका कचरा विभागणी केलेल्या विभागात कचरा टाकत होते. आता बिगारी नसल्याने नागरिकांनाच आपला कचरा घंटागाड्यांत टाकावा लागत आहे.

कचऱ्याची नोंदणी संगणकावर केली जाते

सोलापुरात निर्माण होणारा कचरा

घरगुती कचरा ः भाज्यांची देठे, फळांच्या साली, शिळे अन्न, केरकचरा, रद्दी पेपर

रस्त्यावरील कचरा ः प्लास्टिकच्या पिशव्या, झाडाची पाने, कागद, काड्या, टाकाऊ खाद्यपदार्थ

व्यावसायिक कचरा ः हॉटेल, दुकाने, रेस्टॉरंट, मार्केटमधील शिळे अन्न व टाकाऊ वस्तू

औद्योगिक कचरा ः अनावश्‍यक धातू, ऑइल, ग्रीस, वापर केलेली वाळू, प्लास्टिकचे भाग.

आजोरा ः बांधकामाचे दगड, फरशी, माती, सिमेंटचे तुकडे, लोखंडाचे तुकडे

वैद्यकीय कचरा ः सलाईन बॅग, इंजेक्‍शन, कॅथेटर, मॅटर्निटी वेस्ट, प्लासेटा व सर्जिकल वेस्ट.

कत्तलखान्यातील कचरा ः हाडे व मांसाचे तुकडे.

उद्यानातील कचरा ः पाला-पाचोळा, गवत, वाळलेली पाने.

इतर कचरा ः बॅटरी, फ्लॅशलाइट, बट, कार बॅटरी, ऑइल फिल्टर, रिकामे कॅनसह ई कचरा. आमच्या प्रभागात रोज पहाटे सहाच्या दरम्यान घंटागाडी येते. संचारबंदीच्या कालावधीत ती नियमित येत आहे. पूर्वी आम्ही कचरा बिगाऱ्याकडे देत होतो, आता स्वतःच टाकावा लागत आहे.

- महिबूबी शेख, ज्येष्ठ महिला शहरातील कचरा संकलनात घट (VIDEO)

