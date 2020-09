लवंग (सोलापूर) : माळशिरस तालुक्‍यातील माळीनगर, सवतगव्हाण, महाळुंग, तांबवे या गावांमध्ये व परिसरात गेल्या पंधरा दिवसांपासून भुरट्या चोरांना शेतकरी कमालीचा त्रासला आहे. सध्या ओला दुष्काळाच्या संकटामुळे उभी पिके धोक्‍यात आली असताना, आता शेतीसाठी पाणी उपसा करणाऱ्या विहिरीवरील व बोअरवरील इलेक्‍ट्रिक मोटारींचे स्टार्टर, ऍटो आणि केबल चोरीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. अनेक साहित्य चोरी झाली की इलेक्‍ट्रिक मोटारी बंद पडतात म्हणून शेतकरी चोरीला गेलेल्या वस्तू आणून बसवतात. प्रथम मोटारी चालू करण्याकडे लक्ष देतात. पोलिसांकडे जाऊनही काही फायदा होत नसल्याची शेतकऱ्यांची भावना होत आहे. पोलिसांकडूनच उलटतपासणीचा त्रास होत असल्याने बहुतेकजण तक्रार देत नाहीत. जे पुढे होऊन पोलिसांकडे तक्रार करण्यास गेले असता किरकोळ चोरी आहे, तपास करू, असे म्हणून बोळवण करीत तक्रार घेण्याचे टाळले जात असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. या चोऱ्या थांबणार आहेत का नाही, असा प्रश्न शेतकरी करीत आहेत. रविवारी रात्री सवतगव्हाण हद्दीतील एकाचवेळी सहा शेतकऱ्यांच्या केबल, फिल्टरची लोखंडी झाकणे चोरीला गेली आहेत. तांब्याची केबल असल्यामुळे ती केबलचे कव्हर जाळून आतले तांबे विकून चोरट्यांना चांगला पैसा मिळतो. त्यामुळे चोरांनी केबल चोरीवरच जास्त भर दिल्याचे गेल्या पंधरा दिवसांपासून होत असलेल्या चोऱ्यांवरून दिसत आहे. चोरीचे तांबे, स्टार्टर, केबल, ऍटो कोण खरेदी करत आहेत, त्यांचा जर बंदोबस्त केला तर चोरीला आळा बसू शकतो. परंतु पोलिसांची निष्क्रियता, चोऱ्यांकडे होत असलेले दुर्लक्ष यामुळे चोरट्यांचे फावले आहे. आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच यात लक्ष घालून चोऱ्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी होत आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

