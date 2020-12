इंधनच्या दरवाढीमुळे वाढतेय महागाई : आम आदमी पार्टीचे अभिनव आंदोलन : सायकलवरून येऊन दिले निवेदन 

सोलापूर : इंधनच्या दरवाढीमुळे सातत्याने महागाई वाढत असून सर्व प्रकारच्या मालाचा वाढीव वाहतूक खर्च नेहमीच ग्राहकांकडून वसूल केला जातो, त्यामुळे सातत्याने महागाई वाढ होत असून याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना नेहमीच बसत असतो. यासाठी इंधनदरवाढ रोखण्यासाठी आम आदमी पार्टीच्यावतीने अभिनव आंदोलन करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जिल्हाधिकारी सोलापूर ह्यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले. यावेळी आपच्या पदाधिकाऱ्यांनी सायकलवर बसून जिल्हाधिकारी कार्यालयात येत इंधन दरवाढचा निषेध केला. सध्या रोजच्या रोज इंधनच्या दरांमध्ये वाढ होत आहे. पेट्रोलचे दर 90 रुपयांच्या पलीकडे व डिझेलचे दर 75 रुपयांवर गेले आहे. वाढत्या इंधन दरांमुळे महागाईला सामोरे जावे लागत आहे. जनतेतून असा सवाल उपस्थित होत आहे की, 2014 मध्ये जेव्हा हे केंद्र सरकार स्थापन झाले होते, त्या वेळी कच्च्या तेलाची किंमत 110 डॉलर प्रति बॅरल होती आणि पेट्रोलचे दर प्रति लिटर 71 रुपये होते.

आता कच्च्या तेलाची किंमत 39 डॉलर प्रति बॅरल आहेत मात्र, पेट्रोलचे दर प्रति लिटर रु 91 आहे. ह्या 91 रु प्रति लिटर पेट्रोलच्या दरात 64 रुपये हे टॅक्‍सच्या रूपात आकारले जात आहेत. यासाठी आम आदमी पार्टीच्यावतीने जिल्हाधिकारी यांना भेटून निवेदन देण्यात आले.यावेळी आम आदमी पार्टी शहर अध्यक्ष मो. अस्लम शेख, पश्‍चिम महाराष्ट्र संगठन मंत्री सागर पाटील, रोबर्ट गौडेर, निहाल किरनळ्ळी, नासीर मंगलगिरी, इल्यास शेख, बाबा सगरी, मशाक कारभारी, रहीम शेख, असद खतीब, असिफ शेख आदी उपस्थित होते. संपादन : अरविंद मोटे

