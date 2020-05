कोरोना लढ्यात होमिओपॅथिक डॉक्टर असोसिएशनचा पुढाकार

पंढरपूर (सोलापूर) : दिवसांदिवस कोरोनाचे संकट अधिकच वाढू लागले आहे. कोरोना व्हायरसवर अजूनही प्रतिबंधात्मक लस आली नसली, तरी रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवून कोरोनावर मात करता येऊ शकते, हे आता लक्षात येऊ लागले आहे. लोकांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी होमिओपॅथिक गोळ्याचा वापर वाढू लागला आहे.

यासाठी लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी पंढरपूर तालुक होमिओपॅथिक डॉक्टर असोसिएशने पुढाकार घेतला आहे. दोन महिन्यांच्या काळात होमिओपॅथि असोसिएशनच्या वतीने अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या सुमारे दोन हजार अधिकारी व कर्मचार्यांना रोगप्रतिकाशक्ती वाढवणाऱ्या गोळ्यांचे मोफत वाटप केले आहे. अशी माहिती होमिओपॅथिक डॉक्टर असोसिएनशचे अध्यक्ष डॉ. सतीश होनराव यांनी आज ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

डॉ. होनराव म्हणाले, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आयुष मंत्रालयाने होमिओपॅथिक गोळ्यांचा वापर वाढवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार लोकांमध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी आर्सेनिक अल्बम- 30 या गोळ्या प्रभावी ठरु लागल्याने कोरोना बाधित शहरांमध्ये या गोळ्यांचा वापर सुरु झाला आहे.

राज्यात मुंबई, पुणे, औरंगाबाद या मोठ्या महानगरांमध्ये कोरोनाबाधीत रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढू लागली आहे. या महानगरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी सध्या अर्सेनिक अल्बम- 30 या गोळ्यांचा वापर सुरु केला आहे. त्यामुळे आता होमिओपॅथीक रोगप्रतिकारक गोळ्यांचे महत्व वाढू लागले आहे.

या गोळ्यांचे महत्व ओळखून येथील होमिओपॅथीक डॉक्टर असोसिएशनच्या वतीने पंढरपूर शहर व तालुक्यात कोरोनाविरोधात काम करणारे कर्मचारी, अधिकारी, नगरपालिकेचे स्वच्छता कर्मचारी, अंगणवाडीसेविका, आरोग्यसेविका, आशा वर्कर, डॉक्टर अशा सुमारे दोन हजाराहून अधिक लोकांना सुमारे 40 ते 50 हजार गोळ्यांचे मोफत वाटप करण्यात आले आहे.

रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणाऱ्या या गोळ्यांमुळे लोकांमध्ये कोरोनाची भिती काही प्रमाणात कमी झाली आहे. होमिओपॅथीक गोळ्यांबरोबरच प्राणायम हा देखील चांगला कोरोना विरोधातील उपाय समोर आहे. लोकांनी सकाळी प्राणायम करावे. तेलकट, आंबट आणि आईस्क्रीम सारखे थंड पदार्थ खाणे टाळावेत. कोरोनाचे संकट अजूनही कायम आहे. अशा काळात नागरिकांनी धाडसाने कोणतीही भिती न बाळगता सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

